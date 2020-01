League of Legends-stjärnan Faker har under hela sin karriär tillhört koreanska laget SKT, som har funnits under olika former genom åren. 2013 fick han chansen för första gången och sedan dess har han varit spelets allra största namn efter sina otroliga uppvisningar i mid lane.

I en intervju med koreanska tv-programmet K Show så bekräftar han nu att han en gång fick ett kontraktserbjudande från ett lag i amerikanska ligan LCS.

Summan lämnades helt tom på kontraktet, för Faker själv att fylla i vad han ville ha.

– Jag har inte sett kontraktet, men det stämmer nog, säger 23-åringen i programmet.

Erbjöds 94 miljoner kronor

Han tackade däremot nej, och förklarar att anledningen var att han inte vill göra sina fans i Sydkorea besvikna och inte heller vill flytta från landet. Det är oklart vilket lag som stod bakom erbjudandet, men de lag som spekuleras ha råd är amerikanska jättarna Team Liquid och Cloud9.

Det är däremot inte första gången som Faker erbjuds en stor hög med pengar. Tidigare fick han även ett kontraktsförslag värt 94 miljoner kronor från Kina för att spela i landets Pro League. Även den gången tackade han nej.

I november skrev han på ett nytt tvåårskontrakt med SKT.