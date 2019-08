Varje saga har sitt slut och i går kom fribergs sejour i det danska laget Heroic att nå sin ände. Efter 18 månader med laget kom den svenska CS:GO-stjärnan att meddela att han lämnar laget för att söka nya utmaningar.

Under tiden i Heroic har friberg hunnit med att vinna såväl Games Clash Masters 2018 i Gdynia, Polen, och Toyota Master CS:GO i Bangkok, Thailand.

27-åringen etablerade sig som en av världens främsta spelare under sin tid med det svenska laget Ninjas in Pyjamas, där han återfanns mellan 2012 och 2017. Under de fem åren hann friberg med att vinna ett Major-mästerskap och dessutom bli utsedd till MVP - båda titlarna kom under Majorn i Köln 2014.

Förklarar anledningen till flytten

I ett uttalande på Heroics hemsida uttalar sig friberg själv om uppbrottet med laget, och han gör det med de här orden:

– Jag har hunnit med att vinna två titlar med Heroic och massvis av skrällar mot de absolut bästa lagen i världen. Jag fick också möjligheten att lära mig danska och växa både som person och som spelare. Jag vill tacka Heroic för vår tid tillsammans och önskar laget all lycka till i framtiden.

Friberg ryktas till Fnatic: ”Fake news”

Redan för några dagar sedan blossade rykten upp om att friberg skulle komma att lämna Heroic och han placerades då i det svenska stjärnlaget Fnatic.

Men Fnatics stjärna Jesper ”JW” Wecksell dementerade de uppgifterna direkt, via sin twitter:

– Jag har stor respekt för friberg och han skulle vara en stor tillgång för många lag där ute men han har aldrig varit uppe för diskussion hos oss. Jag gillar inte att kommentera rykten men jag kan garantera att det här är vad som kallas för fake news, skriver JW.