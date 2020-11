29-årige Friberg är en av Sveriges största stjärnor i Counter-Strike och var en del av den historiska Ninjas in Pyjamas-uppställningen som vann 87 raka matcher – och en major.

Hela femman återförenades tidigare i år under Dignitas fana, med F0rest, Get_Right och Xizt som spelare och Fifflaren som tränare. Sedan lades norska jättetalangen Hallzerk till för att fullborda laget.

Men resultaten blev inte vad man hade hoppats på och till slut togs beslutet att både Christopher ”Get_Right” Alesund och Richard ”Xizt” Landström fick lämna laget.

– När beskedet kom så var det inte roligt alls. Jag var en av de som var med från början, tillsammans med Fifflaren, som försökte få till det här och till slut fick vi alla spelare vi ville ha, berättar Friberg för SportExpressen.

Laget har under årets gång drabbas av en stor dos otur. Dels så har ett av världens mest erfarna lan-lag inte fått chansen att visa upp sig på just lan, då turneringarna gått över till onlineformat under covid-19-pandemin.

”Blev lite orolig när man kände det”

Sedan missade Hallzerk att få visum till USA och laget tvingades spela med en ersättare. Därefter kom nästa smäll: Inför en av årets största turneringar så drabbades Friberg själv av coronaviruset.

Han berättar om den tunga sjukdomsperioden.

– Det har ju inte varit jätteroligt, men samtidigt vet man att det finns andra som har varit mycket sjukare än jag, så jag har ändå klarat mig förhållandevis bra även om jag var hemma med väldigt hög feber i tio dagar och kunde inte spela, även om man försökte, säger han.

Han berättar att sjukdomen innebar mycket sängliggande och liknar det vid en influensa.

– Man blev lite orolig när man kände att lungkapaciteten minskade och man kände lite tryck över lungorna.

Vad var det värsta med sjukdomsperioden?

– Det värsta var den höga febern och på natten var det jättesvårt att sova. Man svettades väldigt mycket och hade feberdrömmar, så man fick aldrig riktigt vila ut. Hjärnan var alltid i högvarv på grund av febern.

Men trots det spelade du en match efter att du hade fått testresultatet?

– Det var inget smart beslut av mig att spela matchen, jag hade 39,5 grader feber och tog två alvedon. Hela musmattan var helt blöt av svett. Jag skulle bara ha hoppat av, även om det var en viktig turnering för att vi skulle få en uppvärmning inför Flashpoint. Men jag ville inte svika laget.

Friberg är däremot spänd över framtiden med Dignitas och de två nyförvärven som han beskriver som två unga talanger som är väldigt hungriga. Norske spelaren Haris ”H4rr3” Hadzić är enligt Friberg en väldigt aggressiv spelare som gillar att skapa utrymme för sina lagkamrater.

– Han påminner lite om mig själv för sex-sju år sedan, konstaterar Friberg.

När laget presenterade svenske talangen Ludvig ”Heap” Alonso var det många som höjde på ögonbrynen. Men hittills är Friberg enormt imponerad av 20-åringen.

– Heap blir jag förvånad över nästan varenda dag när vi sitter och spelar, hur duktig han är. Det var ett long shot av oss, vi ville få in en ung talangfull spelare och till slut hittade vi Ludvig och jag är enormt glad att vi hittade honom. Han känns väldigt mogen för någon som inte har spelat på högsta nivån innan. Jag kan se framför mig att han är ett framtida stjärnskott.

Svenskmöte mot Fnatic

I den pågående andra säsongen av Flashpoint befinner sig Dignitas i lower bracket-finalen av gruppspelet efter en seger mot Contact. Nu väntar ett svenskderby mot de gamla ärkerivalerna i Fnatic.

– Det är alltid tufft att möta Fnatic. Jag har mött dem så många gånger genom åren. Men jag känner att vi ofta brukar prestera lite bättre mot dem, för man vet att det är ett derby och det är extra kul att mötas dem. Så jag hoppas vi kan ta fram vårt ”A game”.

Känner du fortfarande en rivalitet med Fnatic från Nip-tiden?

– Lite, även om man inte är Nip längre så var man ju en del av den klassiska matchen. Det är ju inte riktigt samma så klart, för då slogs vi om att vara det bästa laget i världen. Men det känns extra kul att möta dem, säger Friberg.

Dignitas mot Fnatic spelas på torsdag 14.00 och matchen sänds på Flashpoints Twitchkanal.

