Ninjas in Pyjamas är på plats i Köpenhamn inför Blast Premier i CS:GO som inleds på onsdagen.

Med sig har de nyförvärvet Patrick ”Es3tag” Hansen, 25, som ersätter Linus ”LNZ” Holtäng i laget. Dansken berättar att det bara tog någon vecka från att laget visade intresse till att han skrev på kontraktet.

– Jag ville mest komma in i det igen, och att gå med i ett lag som det här innebär att jag förväntar mig att vinna en massa. Jag vill bara komma i gång så snart som möjligt, så jag ville inte stöka med förhandlingarna eller så, skrattar han.

Hans stora, initiala, utmaning är att lära sig flytande svenska innan han kan komma in i laget helt och hållet. Es3tag berättar att han gett sig helhjärtat in i utmaningen och ser på svenska filmer, lyssnar på svenska podcasts – och tar lektioner via appen Duolingo.

– Jag köpte premiumpaketet, svindyrt.

Han jämför det med att gå från att ”prata med en potatis i munnen” till att sjunga, och tror att det kommer gå snabbt att lära sig språket. Nyckelorden han behöver för att göra sig förstådd sitter redan.

”Kan lära mig av honom”

Hittills är han imponerad av sitt nya lag och har kommit in bra i femman.

– Jag var rätt nervös. Jag kände Devve och några av de andra innan, även om jag inte kände dem personligen. Att spela med dem känns fantastiskt eftersom de är väldigt talangfulla spelare, och jag gillar verkligen Threat också. Han är en väldigt innovativ tränare som jag känner att jag faktiskt kan lära mig av.

Han jämför honom med sin tidigare tränare Danny ”Zonic” Sörensen från tiden i Astralis, och tycker även att de två lagen har sina likheter i stort.

– I min korta period i Astralis kändes allt väldigt proffsigt och alla brydde sig om spelarna. Det individuella taket var så högt för att alla i laget var fantastiska spelare. Jag känner likadant över det här laget, det kanske till och med är en lite bättre set-up här.

Es3tag berättar att Nip har haft ett framgångsrikt träningsläger i Köpenhamn och vunnit en stor del av sina träningsmatcher, vilket byggt självförtroendet.

De går upp tidigt och gymmar även tillsammans – laget har en bra ”vibe”, menar han.

På servern går han rakt in i supportrollen som LNZ tidigare hade. I stort tar han samma positioner, även om ett par kommer skilja sig mot tidigare. Trots att det är en välkänt tuff roll så trivs Es3tag som fisken i den.

– Min styrka skulle jag säga är att jag är väldigt tävlingsinriktad, även om alla så klart är det. För mig betyder det att jag lägger ner de extra timmarna. Jag tror att många som hamnar i supportrollen inte omfamnar den på samma sätt, många vill vara stjärnan. För om du inte presterar på servern får du mycket hat, vilket jag har accepterat. Vi har fantastiska spelare i laget och jag vill bara se till att de kan skina. Jag är okej med den rollen.

Att vara supportspelare i ett vinnande lag är detsamma som att skina, förklarar han.

Samtidigt har folk svårt att se värdet i en support när laget förlorar.

Sågar Astralis spelarbyten

Det blir en spektakulär debut för Es3tag i Ninjas in Pyjamas, då han ställs mot sitt tidigare lag Astralis i hemlandet. Det danska laget har gjort ännu större förändringar inför turneringen än Nip.

– Det är bra att vi får möta ett annat lag som måste bevisa sig själva, jag tror de har mer press på sig än vi. Vi kommer ha en bra chans mot dem, men det är också svårt eftersom de inte har spelat några matcher. Så vi kan inte anti-strata dem, vilket brukar vara min starka sida.

Vad tycker du om det nya Astralis med K0nfig och Blamef?

– Det är ganska konstigt för mig, för jag vet att Blamef kommer få en massa nya roller. K0nfig, Gla1ve och Lucky måste spela kartkontroll, vilket betyder att Blame få spela på en av sidorna. Det blir intressant att se hur han lyckas, för han har mest varit lurker och haft någon annan som sätter upp honom. Det blir minst sagt intressant och jag tror också att de vill byta ut Lucky, utan att veta för mycket. Dynamiken är konstig, de gör det ganska halvdant och tar in två spelare, men har fortfarande kvar en som jag tror att de inte gillar riktigt. Jag kan ha fel – han kanske kommer skina – men tiden får utvisa det.

Som minst hoppas Es3tag på en topp fyra-placering i Blast, även om han känner att laget har potential att nå finalen direkt. Hans personliga långsiktiga mål är att till slut vinna en major med Ninjas in Pyjamas.

– Nästa år, 2022, kommer vara vårt år tror jag. Så förhoppningsvis kommer vi vinna en del turneringar och sen även en major. Jag tror vi är trötta på att komma tvåa eller att åka ut tidigare.

”Vet att många inte gillar mig”

Dansken lämnar ett tufft år bakom sig med hela tre lagbyten och organisationer som helt stängt ner sin CS-verksamhet.

– Det har varit väldigt turbulent och stressigt. Nu är det skönt att vara någonstans där man tränar med varandra fysiskt, för det är väldigt viktigt att minska den stressnivån. Det ger oss mer energi över att använda på server. Jag tror jag hittat rätt plats att vara.

Vad har du för budskap till alla Nip-fans i Sverige?

– Mitt budskap är rätt tydligt för mig. Jag vet att många inte gillar mig för att de gillade Linus, men jag hoppas att jag kan ta mig in i era svenska hjärtan och bevisa att det här var en bra förändring. Så det är mitt budskap.

