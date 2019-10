Fnatic spelade sin hittills viktigaste match i gruppen, som kallas ”dödens grupp”, i VM. SKT har tagit två raka segrar och ses som favoriter att vinna gruppen, medan Fnatic slåss mot Royal Never Give Up om andraplatsen i nuläget. De två möttes på tisdagen.

Svenske Martin ”Rekkles” Larsson stod för ett chockval i draften då han låste in Morgana tillsammans med Hylissangs Blitzcrank.

Lagen var jämna under de första 25 minuterna som innehöll ett väldigt passivt spel med endast sju elimineringar totalt. Men RNG tog en stor seger i en lagfajt, där tre av Fnaticspelarna eliminerades varpå det kinesiska laget kunde säkra Baron Nashor.

Ska möta alla lag igen

Fnatic hittade ingen väg tillbaka in i matchen. De satsade allt på en sista fajt kring Baron, men förlorade knappt varpå Royal Never Give Up kunde vinna matchen.

Det innebär att RNG står på två segrar och en förlust medan Fnatic har två förluster och en vinst efter den första halvan av gruppen. Samtliga fyra lag kommer att möta varandra igen innan gruppen avgörs.

Endast två lag tar sig vidare till slutspelet, vilket innebär att Fnatic nu kämpar för sin fortsatta överlevnad i Worlds.