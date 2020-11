Svenska e-sportorganisationen Alliance följer i fotspåren efter storklubbar som FC Barcelona och PSG och inleder att samarbete med Socios. Förhoppningen är att lagets största fans ska komma närmare laget.

– Det är en app som funnits i över ett år, där de började med traditionell sport. Vi försöker interagera närmare med våra fans och framför allt de jag kallar våra ”superfans”. De som faktiskt bryr sig om vårt brand. Det är inga som har hittat det perfekta sättet att göra det än, berättar Jonathan ”Loda” Berg, vd Alliance.

I appen kan fans köpa en token som kommer att kosta ungefär tio kronor. Den kan användas för att rösta kring faktiska beslut i organisationen. Den första omröstningen kommer gälla Alliances nästa steg, och fansen kan därmed avgöra om organisationen värvar exempelvis ett Rocket League-lag eller en Fifa-spelare.

– Två alternativ är lite mer traditionella saker som folk förväntar sig och den tredje är en sjukt rolig sak, men kanske inte det första du tänker på att vi skulle göra.

När ett engelskt forskningsskepp fick döpas av internet så blev det ”Boaty McBoatface”. Finns det någon oro för att låta fansen avgöra?

– Ja och nej, vi får ju försöka ge de alternativ som vi själva vågar. Men det är klart... jag vet inte om jag borde spoila detta egentligen, men... vi funderade på att ta fram en maskot och har diskuterat till hur stor del fans borde få bestämma hur den ser ut. Men det lutar mot att vi låter fansen skicka in egna förslag och rösta bland dem, säger Loda.

Alternativet som fansen röstar fram i de olika omröstningarna är det som kommer gälla för Alliance och det går också att köpa flera tokens för att få mer inflytande. Det kommer också hållas tävlingar för de som blir en del av Socios med varierande priser.

Kan få vara med under bootcamp

Några av idéerna har däremot pausats på grund av covid-19.

– Ett av de bättre priserna vi planerat är att få komma till Alliance HQ under ett bootcamp under två dagar och få vara med vår house manager och närvara under det. Det är nog det ultimata skulle jag säga.

Andra priser kan vara middagar, coachning i de olika spelen och att få avgöra var i världen Alliance åker på bootcamp.

Loda berättar också att Socios-appen har en funktion som liknar det populära spelet Pokemon GO, där användare kan hitta gratis tokens på evenemang som exempelvis det stundande The International i Globen nästa år.

”Dem vi vill ge tillbaka till”

De tokens som fans har går även att sälja vidare på en öppen marknad tack vare blockchainteknologi.

– Framför allt vill vi göra unika saker för att verkligen ge en bra upplevelse, säger Loda.

Hur kommer det gynna Alliance, tror du?

– Det finns några olika saker. Jag skulle säga att till en början ser jag det som en mellanstor grej vi ska utveckla. Sen blir det ju positivt att göra samma grej som andra stora brands som är framgångsrika, att vara på samma plattform som Barcelona och PSG. Det har ju självklart ett värde.

Men han betonar att det är kontakten med ”superfansen” och att få dem mer investerade i Alliance som är den viktigaste delen i samarbetet.

– Det är dem vi tänker på, de som faktiskt lever och dör för Alliance. Det är dem vi vill ge tillbaka till, avslutar Loda.

