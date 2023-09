För över tio år sen inspirerades han av det svenska världsfenomenet ”Pewdiepie” och kände det som sitt kall att själv bli en streamer. I dag har Elias ”Elajjaz” Lönn, 31, nästan en halv miljon följare på plattformen Twitch.

Vanligtvis livesänder han sitt datorspelande, men den senaste tiden har han tagit med sina tittare på sin resa genom ”En svensk klassiker”.

31-åringen har redan klarat av både Vansbrosimmet och Vätternrundan, som han utförde med kamerautrustning för att ta med fansen på upplevelsen.

– Det har gått hur bra som helst! Vi hade som mål att få in 20 000 dollar under Vätternrundan och fick in 82 000 (över 900 000 kronor, reds. anm), så det var så mycket bättre än vi hade kunna tänka oss. Allt går till Rädda Barnen så klart, berättar Elias.

Han har haft ett nära samarbete med Rädda Barnen under många år och hittills har han samlat in över en miljon kronor under bara de två långloppen. Totalt 681 000 tittade på hans sändning från Vätternrundan.

Nu jublar Lidingöloppet över hans medverkan i helgen.

– Det är ju lite skilda världar med gaming och att springa Lidingöloppet och sånt. De tycker det är jättekul att få in en helt annat publik, säger Elias Rönn.

Bröt ihop under Vätternrundan

Uppladdningen har framför allt bestått av vila, då Vätternrundan tog hårt på honom – särskilt med den tunga kamerautrustning han genomfört loppen med. Han visste heller inget om cykling inför, och det tog honom hela 18 timmar att ta sig i mål.

– När jag var 16 timmar in i Vätternrundan pratade jag med mig själv och sa ”ge inte upp, hoppa inte av cykeln”. Jag svor åt mig själv för att pusha mig, och många tyckte det var motiverande. Många insåg att man klarar mer än man tror.

Vid näst sista stoppet bröt han ihop, satte sig i en busskur och började gråta. Allt inför sin jätteskara tittare, varav många tyckte det var både inspirerande och motiverande att se.

Inspirerat andra

Nu har många av hans tittare själva bestämt sig för att testa lyckan i loppen. Fans från bland annat Norge och Finland har redan anmält sig till nästa års Vätternrundan.

Under Lidingöloppet, som inleds på fredagen, är förhoppningen att tekniken både ska fungera och vara mindre av en börda.

Elias Rönn kommer än en gång sända det hela på sin Twitchkanal, och pengarna går även nu till Rädda Barnen. Vid de många depåstoppen kommer han stanna för att interagera med tittarna i sin chatt och uppmuntra till donationer.

Prestationsmässigt är målet att inte ge upp, och även kunna ta den berömda Abborrbacken i bra tempo.

– Många visste inte att det här var en grej innan jag gjorde det, så jag hoppas det blir samma effekt efter Lidingöloppet, att folk får upp ögonen för det och vill prova på det. Att de ser att en gamer kan göra det och tänker ”då kan jag också göra det”, säger Elias Rönn.