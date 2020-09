I söndags vann danska laget Heroic storturneringen ESL One Cologne och inkasserade 1,3 miljoner kronor. Men glädjen blev kortvarig.

Dagen efter så blev laget indraget i en stor tränarskandal tillsammans med det brasilianska storlaget Mibr samt ryska Hard Legion. De tre lagens tränare har ertappats med att ha utnyttjat en bugg i Counter-Strike: Global Offensive i turneringssammanhang.

Genom att utnyttja buggen så har de kunnat se sina motståndares positioner och kommunicerat det till sina spelare för att få en orättvis fördel. Nu har tränarna straffats.

Hunden i Heroic stängs av i tolv månader för att ha använt fusket under tio rundor mot danska rivalerna Astralis i Dreamhack Masters samt i 13 rundor mot Spirit i Home Sweet Home Cup.

Mibr-tränaren Dead stängs av i sex månader medan ryske MechanoGun får det hårdaste straffet.

”Visste att det var fel”

Han stängs av i två år för att ha använt buggen på sex hela kartor över tre olika matcher.

Nicolai ”Hunden” Petersen erkänner att han använt fusket i ett uttalande som Heroic publicerat.

– Jag såg en fördel som jag visste var fel, men jag tog den och använde buggen i spelet. Jag agerade själv utan mina lagkamraters vetskap, säger han.

Förutom att stängas av från turneringar så stängs han även av av Heroic.

– Jag är ledsen för att jag gjorde Heroic, min familj och våra fans besvikna. Jag vill bara det bästa för Counter-Strike-communityn och mina handlingar under de här två matcherna är inte någonting som är en del av community jag vill ha och älskar.

Lagen fråntas också de pengar från de tjänat in under turneringarna där de använt buggen. Detta gäller däremot inte ESL Cologne för Heroics del, då inget fusk har påvisats under turneringen.