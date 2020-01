I augusti vann OG jätteturneringen The International, och inkasserade historiska 150 miljoner kronor. En av lagets stjärnor var finländske Jesse ”Jerax” Vainikka, som spelar som support i världens bästa lag.

När SportExpressen rankade de som tjänat mest i e-sporten under 2019 så toppade han listan tillsammans med lagkamraterna Ceb och Topson, med nästan 30 miljoner kronor intjänade.

Nu meddelar 27-årige Dota 2-stjärnan att han hänger headsetet på hyllan.

”Min passion för spelet har funnits där, men jag har ljugit för mig själv om att allt var OK. Det var verkligen inte det, jag försökte vara något annat än den jag är”, skriver Jerax i ett långt avskedsbrev, som publicerats av OG.

Han skriver att det inte var segrarna i sig som gjorde honom lycklig, utan den kreativa processen bakom dem. Jerax plan för framtiden är att få arbeta kreativt inom gamingen.

”Jag har ingen vilja eller passion för att spela Dota 2 längre, och jag har problem med att fylla tävlingsskorna nu. För mig så är beslutet att byta riktning klar och jag har inga tvivel kring det.”

Tjänat näst mest genom tiderna

Under sin karriär har han vunnit The International två gånger med OG, som är det enda lag någonsin att göra det. Han gjorde ett namn för sig Heroes of Newerth innan han tvingades göra militärtjänst i den finländska flottan. Det var när han återvända som han upptäckte Dota 2.

Stjärnan har tjänat näst mest genom tiderna i e-sporten, och har dragit in enorma 62 miljoner kronor under karriären. Bara lagkamraten Johan ”N0tail” Sundstein har tjänat mer.

OG meddelar att han kommer att stanna inom organisationen trots att spelarkarriären är över. En tributkväll till Jerax kommer också hållas framöver.