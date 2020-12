Det är ett tungt år som når sitt slut för Ninjas in Pyjamas som avslutar 2020 utan någon titel. Det finns däremot flera ljuspunkter att se tillbaka på när man summer säsongen.

En av dem är Tim ”Nawwk” Jonasson som värvades i januari och som har imponerat stort under sitt rookieår på den högsta nivån av Counter-Strike: Global Offensive. Han har under året blivit svenska storlagets stjärnspelare, trots att många aldrig hade hört talas om honom när han anslöt till laget.

– Det är klart att man kände lite press, men desto längre det gick så försvann det. De tog in mig i laget på ett väldigt bra sätt och sedan dess har jag inte känt någon press skulle jag säga, det är bara väldigt kul att spela, berättar Nawwk.

23-åringen summerar året som en berg- och dalbana med många lärdomar.

När SportExpressen E-sport når honom så har Ninjas in Pyjamas spelat sin sista match för året och går på julledighet. CS:GO är känt för att ha ett intensivt, näst intill brutalt, spelschema med en ny turnering nästan varje vecka. Nawwk ser däremot redan fram emot att spela tävlingsmatcher igen under det nya året.

Steget till världseliten

Han berättar mer om hur det var att ta steget från att spela på de lägre nivåerna till att plötsligt möta världens bästa spelare varje vecka.

– Det är mycket mer att man går igenom saker och tränar hårdare än man behövde göra på den lägre nivån. Nu är det att alla på den här nivån är så bra, så det gäller att ligga steget före alla andra både vad det gäller fire power och lagspelet.

Årets höjdpunkt var att ta sig till semifinal i en av årets största turneringar, ESL One Cologne, även om Nawwk berättar att det var svårt att skilja på turneringarna under pandemiåret då allt spelades online – på spelarnas hem eller kontor – i stället för inför fullsatt arenor.

Även om han personligen har imponerat stort under året så har det däremot inte gått smärtfritt. Under sommaren meddelade Ninjas in Pyjamas att Nawwk tog en paus från laget och spelet på grund av symtom på utmattning. Beslutet togs av ledningen och tränaren i laget som uppfattade tecknen.

”Min livsstil var inte bra”

Nawwk berättar om vad som ledde till pausen.

– Jag blev utmattad, det blev väldigt mycket spelande och jag kände väldigt mycket press för tillfället. Min livsstil var inte jättebra, jag satt inne hela dagarna och gjorde inget förutom att spela. Då blir det inte så bra i slutändan. Men nu har jag jobbat på det och försöker att gå ute mycket och så. Det känns mycket bättre sedan dess.

Vad gjorde du under breaket, spelade du ingen CS alls?

– Nej, jag tog några veckor på att bara fokusera på att må bättre och sen sakta men säkert började jag lira lite själv.

Så det hjälpte att ta en paus?

– Absolut, det gjorde det.

Något som har varit en stor hjälp för Nawwk för att anpassa sig till att tävla bland världseliten har varit lagkamraterna. Han beskriver lagandan som väldigt god och de fem är vänner såväl på servern som utanför den.

– Man måste ju vara vänner när man sitter tillsammans så mycket som vi gör, och det känns väldigt bra.

”Då blir det ett bra år för oss”

Året som gått liknar han vid en prövningstid där Ninjas in Pyjamas har visat att laget kan ta sig långt i de stora turneringarna, men också att misstagen alltid har befunnit sig runt hörnen. Nu krävs att laget tar nästa steg för att de svenska fansen ska få se titlar i CS:GO under nästa år.

– 2021 får verkligen vara vårt år där vi visar vad vi egentligen går för. Jag vet att individuellt kan vi mäta oss med vilka som helst och Threat (tränare Björn Pers reds. anm) kan lägga fram sjuka strats och allt sånt. Om vi jobbar mot samma mål så vet jag att nästa år kommer bli ett väldigt bra år för oss.

Vad har du för personliga mål nästa år?

– Det skulle jag säga är att bli med i HLTV:s topp 20 för bästa spelare. Vi får se hur det går, men jag ska verkligen jobba för det, säger Nawwk.

