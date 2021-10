För 19-årige Plopski är det första majorturneringen i karrären som just nu nu spelas.

– Det ska bli riktigt kul, jag har spelat inför svensk publik en gång innan i Dreamhack Masters i Malmö. Det var en av de bästa stunderna i mitt liv, jag hade alltid drömt om att spela inför svensk publik. Jag kan tänka mig att i Avicii Arena kommer det vara ännu häftigare, berättar han inför första matchen.

Det blev också en seger i premiärmatchen mot Mouz, och nu krävs två ytterligare segrar för att nå slutspelet i Avicii Arena.

Plopskis familj är väldigt engagerade och missar aldrig hans matcher – och kommer självklart vara på plats om de tar sig dit.

Stödet är inte alls är givet för många e-sportstjärnor, men det är något som Plopski själv uppskattar.

– Det väldigt skönt att ha den supporten som de alltid har gett mig, det har gjort allt enklare för mig när jag vet att de är där hela tiden med sitt stöd.

När Ninjas nyligen gjorde om rollfördelningarna i laget, för att ge mer utrymme till stjärnduon Nicolai ”Dev1ce” Reedtz och Fredrik ”Rez” Stern, så var det Plopskis roll som förändrades mest.

Nya rollen för Plopski

Nu fungerar han som entry fragger, och är den som leder laget in på sajterna under T-sidorna. När laget försvarar har han de tuffa ankarpositionerna som exempelvis A-sajten på Nuke.

Att få spela som entry var något han själv ville.

– Jag hade en period där jag strugglade lite och inte hade lika mycket impact som jag hade när jag blev en del av laget. Då tyckte jag att jag spelade jävligt bra, men sen tappade jag lite. Så vi snackade om det och vad jag saknade var att jag inte var lika aggressiv längre, så då bytte vi rollerna. Det trivs jag väldigt bra med, säger Plopski.

Han fortsätter:

– Jag försöker hjälpa Rez mest, för det är han jag spelar med mest på sajterna. Så jag försöker göra så han presterar så bra han kan.

I majorn är det framför allt tre lag som han ser som de största hoten för Ninjas in Pyjamas.

– Jag tror att Na'Vi kommer vara svåraste laget, och sen Gambit och Vitality. De är nog topplagen.

Hur tror du att ni mäter er mot dem?

– Senaste gångerna vi har mött Gambit och Vitality så har vi ju vunnit, men vi har faktiskt aldrig mött Na'Vi sen Dev1ce blev en del av laget. Så jag vet faktiskt inte hur vi skulle mäta oss mot dem, men det skulle nog bli en jämn match. Na'Vi är nog det största hotet, det känns som att de är i bäst form.

Avslutningsvis, vad har du för budskap till alla Nip-fans?

– Tack för all support under de senaste turneringarna, det betyder mycket för mig och laget. Vi jobbar jävligt hårt just nu och det är kul att vi får lite bra resultat, så bara fortsätt ge oss stöd så ska vi nog göra en bra major.

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!