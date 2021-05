Under onsdagen bjöds SportExpressen in till Riot Games pressevenemang inför MSI och Valorant Masters, som båda spelas på Island under maj månad.

Där avslöjades flera nyheter för Riots spel.

Efter turneringen på Island så kommer nästa Valorant Masters hållas på plats i Berlin i september. Förhoppningen är att kunna ha publik på plats för första gången i spelets historia.

Teamfight Tactics får också sin första globala turnering någonsin när Global Championship hålls på plats i Kina samma månad.

Riot Games globala e-sportchef, John Needham, fick också en fråga om ett ämne som många har varit inne på senaste åren: ett världsmästerskap där stjärnorna får representera sina respektive länder i League of Legends.

– Att göra plats i tävlingsschemat är väldigt svårt, det är en fantastisk idé och vi pratar om det mycket och vill göra det i någon form. Men det är inget vi har i våra planer just nu, säger han.

Utöver detta kommer Riot Games fira Pride-månaden med nyheter i de olika spelen som emotes och ”player cards”.

