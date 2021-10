Ninjas in Pyjamas har imponerat mer och mer sedan sommarens början och befinner sig nu på andra plats på världsrankingen, inför majorn i Stockholm.

Hjärnan bakom framgångarna är tränaren Björn ”Threat” Pers, som känner av hur allt börjat falla på plats perfekt till turneringen.

– Det är som att stjärnorna börjar ställa sig i linje, vi är i den bästa formen vi har varit på flera år. Vi har precis klättrat in i topp tre på världsrankingen, till och med topp två. Vi går in som högst seed, sen kan man ha en hel debatt om det är rimligt, men vi kommer få en potentiellt ganska lätt väg in i playoffs. Plus att vi kommer ha publiken på vår sida, så om vi någon gång ska prestera så är det nu, säger han till SportExpressen.

Han ser däremot inte sig själv som den största anledningen till framgångarna, som ledde till att laget vann IEM Fall för ett par veckor sedan.

I stället hyllar han den danske storstjärnan Nicolai ”Dev1ce” Reedtz, som anslöt till laget i april.

– Det kan man inte se bortom. Jag tror vi byggde upp en bra grund innan, med bra struktur runt laget och en bra playbook. Och sen att vi kunde addera den här stjärnspelaren.

Han beskriver honom som en väldigt ödmjuk spelare som ger Ninjas in Pyjamas den där ”X-faktorn” som kan bli avgörande i många av de viktigaste rundorna.

Något som saknades innan.

”Bästa spelaren man kan ha i sitt lag”

I en jätteturnering som majorn blir han också en trygghetspunkt för övriga i laget, där många är unga och oerfarna. Att bara kunna titta till vänster och se den fyrfaldige världsmästaren Dev1ce sitta där lugnar spelarna.

– Han är kanske den bästa spelaren man kan ha i sitt lag, säger Threat.

Svensklaget har gått från klarhet till klarhet, dock med en plump i protokollet: ESL Pro League – där laget misslyckades med att imponera trots att man tog sig till kvartsfinal.

Det ledde till en stor konversation i laget som mynnade ut i att spelarnas roller förtydligades.

Den förändring som, enligt tränaren, har gjort störst skillnad för laget är att Nicolas ”Plopski” Gonzalez nu tagit rollen som ”entry fragger”.

– Det låser även upp att vi kan ha kvar Rez sent i rundorna, för han har kanske bäst aim i hela Sverige och man vill ha kvar honom sent i rundan.

– Vi har förstått att det gäller att vi får i gång Rez och Dev1ce.

Vad har du för budskap till alla inför den här turneringen, varför ska man kolla?

– Det är ett otroligt kul spel att kolla på om man inte har sett på CS innan. Jag skulle säga att det är det lättaste spelet att hänga med i av alla e-sporter som finns. Det är en väldigt bra inkörsport. Det kommer vara otroligt mycket hajp, det är första publikturneringen på två år och inte bara det. Vi kommer vara i Globen och troligtvis ta hem kronan till Sverige som den bästa CS-nationen.

