SportExpressen E-sport har gett sig på det omöjliga uppdraget att ranka Sveriges bästa e-sportutövare under året 2020. Det har varit ett utmanande år där nästan hela e-sporten har fått ställt om från lan-turneringar inför fullsatta arenor till att spela från sina hem eller kontor på grund av pandemin.

Att ranka spelarna är extra utmanande på grund av den stora mängd olika spel som utövarna kommer från, och att jämföra dem kan kännas som ett lönlöst uppdrag.

Trots det har vi gett oss på uppgiften.

De största faktorerna som har spelat in är bland annat hur bra spelarna har presterat på en individuell nivå under året och hur viktiga de har varit för sina lags framgångar. En annan faktor har varit hur stor själva e-sporten som de utövar är, då de största spelen har fler spelare och ofta har utvecklats mer vilket gör dem än mer utmanande.

Här är listan över de tio bästa svenska e-sportarna under året.

Hakis. Foto: Alliance

10. John ”Hakis” Håkansson (Apex Legends)

Rankningen inleds med Apex Legends-stjärnan Hakis som har varit nyckeln bakom Alliance framgångar under året, vilka har lett till att laget av många ses som ett av världens bästa. Han har det tuffa uppdraget som in game-leader i en av de mest intensiva e-sporterna som finns och har hyllats stort under året som den bästa i rollen.

Han har utöver det ett aim som kan mäta sig med vem som helst – vilket gör honom till en mångsidig spelare som hade förbättrat vilket lag som helst.

Nawwk. Foto: Ninjas in Pyjamas

9. Tim ”Nawwk” Jonasson (CS:GO)

När Nawwk blev en del av Ninjas in Pyjamas i januari var det många som frågade sig: Vem? Men under året har han gått från klarhet till klarhet och blivit lagets stjärna och den som ninjorna förlitar sig på att vara den huvudsakliga fraggern i laget. Även om han lyser starkast med sin AWP så är han dessutom väldigt bekväm med rifles.

Nawwk avslutade debutåret med en imponerande statistik på +272 frags enligt HLTV.

Larssen. Foto: Rogue

8. Emil ”Larssen” Larsson (League of Legends)

Larssen gjorde sin första fulla säsong i LEC under 2020 och blev Rogues stjärnspelare, som hela laget spelade runt. En trygg och pålitlig lane-spelare som glänser på riktigt i team fights och tycks alltid hitta en position som överrumplar motståndet. Hans motoriska färdigheter har också gjort att han bjudit på flera minnesvärda highlights under året.

Larssen och hans Rogue chockade alla när de vann hela grundserien i LEC under sommaren och tog sig hela vägen till VM.

Insania. Foto: Gamer InTerview/Youtube

7. Aydin ”Insania” Sarkoh (Dota 2)

Team Liquid har under säsongen varit ett lag som kan besegra vilka som helst på en bra dag och samtidigt förlora mot vilka som helst på en dålig. Men laget har avslutat året starkt och rankas nu bland världens bästa.

De tog dessutom en blytung seger i storturneringen ESL One Germany.

Svenske lagkaptenen Insania utsågs till turneringens mest värdefulla spelare för såväl sin ledarroll som sitt spel från supportrollen. Utöver utmärkelsen fick han också en sprillans ny Mercedes, som han däremot ville ge bort till svenske lagkamraten Micke som han tyckte förtjänade den.

Bara en sån sak.

Krimz. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

6. Freddy ”Krimz” Johansson (CS:GO)

Fnaticveteranen – och CS:GO:s kanske mest pålitlige spelare – Krimz har imponerat stort under ännu en säsong. Det har varit ett tungt år för svensk CS, men 26-åringen var den stabila kuggen som har höll Fnatic kvar i topp tio på världsrankningen under den första halvan av året.

Det är sällan flashigt med snabba flicks eller spray transfers, men han gör alltid det han ska och ofta även lite extra därtill.

Behöver du någon som låser ner en bombsajt? Ring Krimz.

Ollelito. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

5. Olle ”Ollelito” Arbin (Fifa)

Sverige har ännu en gång en storstjärna i Fifa som nu går i sin mentor Ivan ”Boraslegend” Lapanjes fotspår. I juli blev han Europas bästa spelare efter att ha vunnit Fifa 20 Summer Cup Series efter en finalseger mot favoriten Thomas ”Tom” Leese.

Han inledde dessutom året med att vinna FUT 20 Champions Cup och på Fotbollsgalan blev Ollelito historisk genom att bli den första att prisas som ”Årets eFotbollsspelare”.

Nu får han ställa in sig på att upprepa framgångarna i nya Fifa 21.

LÄS MER: Så spöar du dina kompisar i Fifa 21

Foto: G2 Esports

4. Martin ”Rekkles” Larsson (League of Legends)

Trots att Rekkles bara är 24 så är han redan en av Europas verkliga veteraner i världens största e-sport, League of Legends. Men trots att han spenderat så många år på toppen så saktar han inte ned.

Under 2020 har svensken varit fundamental för att ta Fnatic till VM-spelet där han visade att han fortfarande kan mäta sig med världens bästa AD carries. Laget kunde däremot under året inte mäta sig med Europas bästa lag – och Fnatics stora rival – G2 Esports. Två gånger om blev det nederlag i finalen.

Efter säsongens slut kom chockbeskedet att Rekkles nästa säsong kommer att spela för just G2, där han ska ersätta storstjärnan Perkz. Det finns en anledning till att valet föll på Rekkles.

2021 blir svenskens stora chans att uppnå högsta drömmen: Vinna Worlds.

Brollan. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

3. Ludvig ”Brollan ”Brolin (CS:GO)

Blott 18-årige Brollan har redan blivit den starkast lysande stjärnan på den svenska CS:GO-himlen. Fnaticspelaren, som länge setts som en supertalang, har under året visat upp en mognad i sitt spel även om han har behållit sin orädda spelstil.

Under första halvan av året, när SG 553 var det starkaste vapnet i spelet, sågs Brollan som världens bästa spelare med den. Många oroade sig för att han skulle tappa när vapnet försvagades, men oron skulle visa sig ogrundad.

– Jag vet hur jag ska spela med AK:n. Folk tror inte det, men jag vet vad jag ska förändra för att spela lika bra med den, sa Brollan själv till SportExpressen E-sport då.

Brollan avslutade året med en HLTV-rating på 1,08 vilket gör honom till den 14:e bästa spelaren i världen under året sett till måttet – och den bästa av alla svenskar.

Turbopolsa. Foto: Team Envy

2. Pierre ”Turbopolsa” Silfver (Rocket League)

Tidernas mest framgångsrika Rocket League-spelare har haft ännu en dominant säsong trots en tung start på året, där svensken bänkades av sitt NRG. Snart bekräftade Team Envy att Turbopolsa hade värvats – och det blev stor succé.

Under höstsäsongens RLCS Season X slog svensken ut sitt tidigare lag NRG i kvartsfinalen med 3–0 och skulle också vinna hela turneringen. Det blev dessutom ytterligare två titlar till för laget innan årets slut och Envy räknas av många som världens bästa lag.

Mycket tack vare Turbo.

22-åringen har hyllats stort för sin roll till framgångarna under året och beskrivs som en spelare som gör allt för laget och för att vinna – även om det ofta innebär att ta mindre tacksamma roller. Oavsett vilket lag han spelar i så fortsätter han att vinna titel efter titel.

Zai. Foto: Dota 2 Maincast

1. Ludwig ”Zai” Wåhlberg (Dota 2)

Under ett överlag tungt år för svensk e-sport så har däremot en spelare stuckit ut: Ludwig ”Zai” Wåhlberg. Svenske 23-åringen har varit en kugge i det Team Secret som har dominerat Dota 2-scenen under stora delar av året.

Laget var så överlägset att de ofta inte ens såg ut att ta matcher på allvar.

Året inleddes med att Secret inkasserade 2,5 miljoner kronor efter segern i Dream League. De vann sedan åtta raka titlar utan att tappa ett enda game i någon av finalerna – och började nämnas som ett av de bästa lagen någonsin.

Covid-19 blev däremot en tung smäll för laget då jätteturneringen The International ställdes in. Hade turneringen hållits enligt plan hade Zai gått in som storfavorit inför svenska hemmapubliken i Globen, för att inte tala om förstapriset på historiska 330 miljoner kronor.

Även om Secrets år avslutades med ett par svagare placeringar, bland annat som fyra i ESL One Germany, så finns det ingen tvekan om att Zai har varit Sveriges mest framstående under e-sportåret 2020. Som spelare gör han grovjobbet i det tysta för sitt lag från den tunga position 3-rollen, varifrån han ger spelare som Matumbaman och Nisha utrymme att glänsa.

En av Dota 2:s mest pålitliga spelare och en av de allra bästa i sin roll, nu har Zai skrivit in sig i historieböckerna som en av de bästa svenskarna någonsin jämte ikoniska namn som Loda och s4.

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!