I sommar kommer nya jätteuppdateringen av spelet som fått namnet CS2. Spelet har gjorts om från grunden och det förväntas få stora konsekvenser vad gäller hur spelet kommer fungera.

I och med det börjar det bli dags att summera de här elva åren av Counter-Strike: Global Offensive. Sverige har en stolt historia i spelet, precis som i dess föregångare, och dominerade de inledande åren.

Under en period hade Sverige inte bara världens bästa lag, utan även världens näst bästa lag. Ninjas in Pyjamas och ärkerivalen Fnatic. Men vilka har egentligen varit de bästa svenska spelarna under de här åren?

Den tuffa (omöjliga?) frågan försöker vi ge ett svar på.

Här är de 15 bästa svenska spelarna någonsin i CS:GO.

Fifflaren. Foto: HLTV / Youtube

15. Robin ”Fifflaren” Johansson

Ninjas in Pyjamas AWP-spelare under lagets storhetsperiod. En roll där Sverige har haft enormt svårt att få fram stjärnor, men Fifflaren axlade rollen i det bästa laget som fanns i CS:GO:s begynnelse. Hade däremot en kortlivad karriär i CS:GO, som bara varade i ett par år.

Hann ändå med att bli världsmästare i Köln.

Lekr0. Foto: ADELA SZNAJDER/DREAMHACK / ADELA SZNAJDER/CORSAIR DREAMHACK MASTERS MALMÖ 201

14. Jonas ”Lekr0” Olofsson

En spelare som alltid har haft ett skrämmande bra aim och som representerat i princip alla de största svensklagen under sin sju år långa karriär. Sannolikt den bästa svenska Desert Eagle-spelaren vi har haft. Har under sin karriär bland annat vunnit i Katowice med Fnatic.

Pronax. Foto: Twitch

13. Markus ”Pronax” Wallsten

Pronax var limmet som höll ihop Fnatic när laget var världens bästa. Ett organiserat kaos är nog bästa sättet att beskriva sättet som han ledde laget på, där lagets fyra stjärnspelare hade ett löst koppel för att göra vad de gjorde bäst: panga HS.

Så ledde han också laget till tre världsmästerskapstitlar.

Rez. Foto: Adela Sznajder / ESL

12. Fredrik ”Rez” Sterner

Rez har blivit synonym med Ninjas in Pyjamas, där han spelat i sex år. Han har tillsammans med lagkamraten Brollan under många år setts som den självklara svenska stjärnspelaren, och när han är i form finns det väldigt få som kan mäta sig med honom i en duell.

Dessvärre har han under alla år varit för ojämn för att räknas till de allra bästa.

Hampus. Foto: Adela Sznajder / ESL

11. Hampus ”Hampus” Poser

En av de kanske roligaste spelarna att se på som Sverige har producerat. Den totalt orädde Hampus gör vågade plays som ofta helt ställer motståndet, och bara vetskapen om att han han kan trycka på var som helst på kartan skapar oreda. Han gjorde också detta samtidigt som han hade IGL-rollen för sitt NIP.

Brollan. Foto: Stephanie Lindgren / PGL

10. Ludvig ”Brollan” Brolin

De senaste åren så har Brollan varit svensk Counter-Strikes starkaste fragger på toppnivån. Först för Fnatic – och i dag för Ninjas in Pyjamas. När han kom fram sågs han som den största talangen svensk CS har fått fram. Brollan har kanske inte fått utlopp fullt ut för sin stora talang, men är ännu bara 20 år gammal.

Xizt. Foto: Luc Bouchon / PGL

9. Richard ”Xizt” Landström

Xizt skapade ett namn för sig själv som lagkaptenen under Ninjas in Pyjamas storhetsperiod, under CS:GO:s första år. Samtidigt hade han däremot alltid en underskattad fragförmåga. Den tystlåtne norrlänningen var också en av spelets bästa clutchspelare.

I dag gör han stor succé som tränare för danska Heroic.

Dennis. Foto: ESL

8. Dennis ”Dennis” Edman

Sveriges, och en av världens, bästa pistolspelare någonsin. Hade en skrämmande förmåga att vinna pistolrundorna på egen hand, framför allt under tiden i Fnatic. Med det sagt ska han inte fråntas att han också var en väldigt bra riflespelare. Gav Fnatic nytt liv när laget hade börjat dala, och såg till att de fortsatt var en maktfaktor.

Friberg. Foto: Joao Ferreira / PGL

7. Adam ”Friberg” Friberg

”Kungen av banan” kunde under sin storhetstid öppna upp bombsajter helt på egen hand. En väldigt aggressiv entryspelare, på den tiden rollen fanns, som också var den som fortsatte att prestera när nästan hela övriga Ninjas in Pyjamas började dala.

Man kunde nästan höra de göteborgska okvädingsorden när han gav sig in på en sajt.

JW. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

6. Jesper ”JW” Wecksell

JW är Sveriges enda riktiga AWP-superstjärna, och var särskilt under 2014–2015 en artist med vapnet. Traditionen av att använda snipervapnet för att hålla vinklar förkastade han och använde den i stället för att främja sin hyperaggressiva spelstil.

Där andra såg en molotov blockera vägen fram såg han ett sätt att överraska sina motståndare.

Flusha. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

5. Robin ”Flusha” Rönnquist

En spelare som var så intelligent att han blev spelets kanske mest fuskanklagade någonsin. Bara genom att vara ett steg före sina motståndare i tanken blev Flusha en av världens bästa spelare när Fnatic dominerade CS:GO under 2015. Som en bonus kunde han matcha det med ett väldigt bra sikte.

En kan bara tänka sig vilken mardröm han var att möta.

Krimz. Foto: Karl-Filip Karlsson / Pinnacle Cup

4. Freddy ”Krimz” Johansson

Det Krimz gör än i dag är unikt i CS:GO. 28-åringen har varit en klippa och nyckelspelare för sitt lag i nästan ett decennie. Han gör sitt nionde år i Fnatic och är den enda från superlaget 2015 som än i dag spelar i laget. Hans statistik är fortfarande mestadels grön, han kan fortfarande stänga ner en sajt på egen hand.

Om CS:GO liknas vid ett maraton så fortsätter Krimz bara springa när han passerat mållinjen. Han har varvat CS:GO vid det här laget.

F0rest. Foto: LIQUIPEDIA

3. Patrik ”F0rest” Lindberg

Sett över alla versionerna av Counter-Strike så räknas F0rest ofta som en av tidernas bästa spelare. I de första åren av CS:GO så fanns det ingen spelare som kunde matcha hans aim och iskyla i pressade situationer.

Tillsammans med Get_Right utgjorde han världens dödligaste duo, som fullständigt dominerade det då nya spelet. Många tror att 34-åringen än i dag skulle vara en tillgång för lag i toppskitet av CS:GO, bara han får en chans. Vi är beredda att hålla med.

Olofmeister. Foto: LIQUIPEDIA

2. Olof ”Olofmeister” Kajbjer

Om det var en spelare som var synonym med Fnatics storhetsår 2015 så var det Olofmeister.

Storstjärnan fick det ofta att se ut som att han var i en klass för sig själv när Fnatic vann titel efter titel. Det spelade inte heller någon roll vilket vapen han hade i handen – AK47, M4, AWP, Glock eller Tec9 – han tycktes ändå vara nivån över de flesta andra.

Så nära en perfekt spelare som vi har sett under Global Offensive.

Get_Right. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

1. Christopher ”Get_Right” Alesund

Så här tio år senare är det lätt att glömma bort hur fullständigt dominant Get_Right var under de första åren av CS:GO. Det var inte bara att han hade ett fantastiskt aim, en spraykontroll som ingen kunde matcha och en otrolig hängivenhet till spelet.

Han hade en känsla för spelet, och var hans motståndare befann sig, som var rakt av skrämmande. Som om han hade listat ut spelet på ett sätt som ingen annan hade.

”Om du inte vet var Get_Right är så är han bakom dig”, som så ofta har sagts.

Utsedd till världens bästa spelare både 2013 och 2014. I princip helt ohotad. Självklar etta på denna lista.

Följ Expressen E-sport på Facebook och Twitter!