Hur rankar man Sveriges största e-sportlegendarer genom tiderna? Det känns ju så klart som ett omöjligt uppdrag. Först ska det redas ut vad en legendar egentligen är – och sedan ska det appliceras på de svenska stjärnorna från en mängd olika e-sporter.

Det ska sägas direkt att det inte handlar om vem som är bäst och mest skicklig inom sitt spel. Även om sjuka ace-clutches, ganks och headshots så klart hjälper.

En legendar ska ha gjort någonting inom sin sport som har gjort att personen nått en närmast mytomspunnen status och samtidigt hjälpt till att sätta Sverige på e-sportkartan. De ska också vara respekterade bland sina jämlikar och av fansen.

Sverige har sedan e-sportens begynnelse varit ett föregångsland. Framför allt i Counter-Strike, ska sägas, som också har varit den historiskt allra största e-sporten. I en rankning över ”legendarer” bör man också ta hänsyn till spelets storlek sett till antalet utövare och dess popularitet som tittarsport.

Kombinationen av Counter-Strikes storlek och de svenska jätteframgångarna inom spelet medför naturligt att spelet kommer överrepresenteras på en sådan här lista.

Men då är frågan: Hur ska man lyckas ta ut endast tio personer och ranka dem utifrån alla dessa faktorer?

Vi ger det ett försök.

Sveriges 10 största e-sportlegendarer

10. Oskar ”LakermaN” Ljungström, 39, Quake

Runt millennieskiftet var Quake enormt. Svenske LakermaN anses vara en av de främsta en mot en-spelarna någonsin. Han vann QuakeWorld-turneringen True Gamers Invitational 1999, som var en av de första stora internationella e-sportturneringarna, där världens bästa spelare samlades. Hans insats beskrevs då som ”den bästa Quake som någonsin spelats eller kommer spelas”. Hans framgångar fortsatte också i Quake 3, där han är en av de som tjänat mest någonsin. Den kanske första svensken att sätta ett riktigt avtryck i e-sporten.

9. Adam ”Armada” Lindgren, 26, Super Smash Bros.

Super Smash Bros är knappast bland de största spelen i Sverige. I USA så är det däremot en jättesport, och få namn är så välrespekterade som Armada i spelserien. Inom Super Smash Bros. Melee så anses han vara den bästa spelaren i historien. Han har vunnit Apex två gånger och Genesis tre gånger och är inkluderad i den exklusiva grupp spelare som kallas för ”Five Gods”. Den utgörs av fem spelare som anses vara Gudabenådade smashers.

Gustav ”s4” Magnusson Foto: LIQUIPEDIA

8. Gustav ”s4” Magnusson, 27, Dota 2

”Son of Magnus” var en stor anledning till att Alliance vann The International 2013 med sina fantastiska dream coils som Puck. Samma år var han den som tjänade mest av alla i Dota 2 och hyllades som världens bästa mid-spelare. Där till så var han en av de allra första med att vinna både TI och en major. Sedan vann han ännu en major. s4 har också tjänat bäst av alla svenskar inom e-sporten: 24,7 miljoner kronor. Fick nyligen lämna laget Evil Geniuses.

Abdisamad ”SpawN” Mohamed Foto: Youtube/Benq

7. Abdisamad ”SpawN” Mohamed, 33, Counter-Strike

Vilket CS-fan har inte spenderat timmar efter timmar på att se gamla SpawN-klipp? Han slog igenom 2003 och var en av de mest spektakulära spelarna med en hyperaggressiv spelstil som gjorde honom enormt underhållande att titta på. Det har också gjort honom till ett av de allra största svenska e-sportnamnen internationellt. För att nämna ett exempel: När brassestjärnan fer frågades om vem han ansåg vara den största legendaren inom CS så svarade han ”SpawN”. Då hade han aldrig ens sett honom spela. Men han hade hört legenden.

Martin ”Rekkles” Larsson Foto: GAMEPEDIA

6. Martin ”Rekkles” Larsson, 23, League of Legends

Rekkles är bara 23 år, men trots det går det inte att göra en sådan här lista utan att inkludera storstjärnan. Han är den som har satt Sverige på kartan i världens allra största e-sport. I sitt Fnatic har han växt till att bli en av världens bästa AD Carries. Pentakill-kungen har därför blivit ett jättenamn internationellt, och det ena som saknas är en seger i Worlds (VM). I fjol så föll Rekkles och Fnatic tungt i finalen, men får en ny chans i år.

Foto: LIQUIPEDIA

5. Olof ”olofmeister” Kajbjer, 27, Counter-Strike: Global Offensive

En av de bästa CS:GO-spelarna någonsin, dubbel majorvinnare och numera spelare i superlaget Faze Clan. Olofmeister har nått en ikonisk status inom CS efter sin dominanta period runt 2015 då han otvivelaktigt var världens bäste. Det var också då han blev känd för sitt användande av Tec9, som fick nerfas (försvagas) på grund av hur dominant han var med vapnet. Håller världsklass med i princip samtliga vapen.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

4. Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, 29, Counter-Strike/CS:GO

Var ska man ens börja? GeT_RiGhT inledde sin karriär i CS 1.6 som en megatalang. I CS:GO:s begynnelse blev han direkt spelets bästa och var den som populariserade lurkerrollen. Det var då begreppet ”om du inte vet var GeT_RiGhT är så är han bakom dig” myntades. Han är CS:GO:s kanske mest passionerade spelare och har bjudit på så många oförglömliga ögonblick att de blir svåra att räkna. Tidernas bästa spraykontroll. Lämnade nyligen Ninjas in Pyjamas efter sju år.

Foto: LIQUIPEDIA

3. Jonathan ”Loda” Berg, 31, Dota 2

Lodas karriär tog fart redan 2006 i den första versionen av Dota och 2007 ansågs han av många vara världens bäste. I dag har han lagt spelarkarriären bakom sig efter en jättekarriär där han bland annat grundat det svenska storlaget i Dota 2 – Alliance – som vann The International 2013. Likt J-O Waldner är han oerhört populär i stornationen Kina där han äras med smeknamnet ”L-Gud”. Nu är han coach för sitt Alliance.

Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

2. Patrik ”f0rest” Lindberg, 31, Counter-Strike/CS:GO

Världens genom tiderna bästa Counter-Strike-spelare. I nästan 15 år har han varit en toppspelare inom CS och har bildat en ikonisk duo tillsammans med GeT_RiGhT i Ninjas in Pyjamas, som syns på de allra största scenerna än i dag. f0rest är känd för sin iskalla kyla i tuffa situationer och hade nog kunnat vara proffs i vilket spel han än hade valt. Counter-Strikefansen tackar för att han valde just CS.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

1. Emil ”HeatoN” Christensen, 35, Counter-Strike

Det anade ni väl? Ingen annan hade ju kunnat toppa den här listan. CS-legendaren har tagit sig in i det svenska folkhemmet genom sin medverkan i bland annat ”Mästarnas mästare” och ”Fångarna på fortet”. Det finns oerhört få namn inom e-sporten vars varumärke kan mäta sig med HeatoNs. Han har vunnit allt som går att vinna och var den allra första att bli invald i e-sportens Hall of Fame, dit han introducerades av sin gamle vapendragare Tommy ”Potti” Ingemarsson. Christensen har under hela sitt vuxna liv arbetat för att främja e-sporten och är en direkt anledning till att många av de som växte upp under tidiga 2000-talet blev e-sportfans från första början. Både i Sverige och världen över.