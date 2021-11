På måndagen inleddes Rainbow Six Major, den största turneringen i spelet bortsett från världsmästerskapet Six Invitational.

Världens bästa lag samlas i Gävle för att göra upp.

François-Xavier Dénièle, som är e-sportdirektör på spelutvecklaren Ubisoft, berättar för SportExpressen om beslutet att hålla turneringen i just Gävle.

– Filosofin bakom platserna för Six Majors är att föra det närmare våra fans, och fira våra olika lokala Rainbow Six-communities och öka synligheten till de lokala ekosystemen. För första gången någonsin valde vi att ha det i Sverige, vilket ger oss chansen att skina ett ljus på spelet i landet och fans av spelet i Norden, berättar han.

På grund av pandemin togs beslutet att spela turneringen utan publik på plats. Bara lagen och arrangören kommer finnas i Gasklockorna i Gävle.

Svenska organisationen Ninjas in Pyjamas går in i turneringen som en av favoriterna, med sin helbrasilianska femma. Och det är just Brasilien som dominerat spelet senaste året.

– Historiskt så har vi ett enormt och väldigt engagerat community i Brasilien. Det märks av på talangnivån på våra professionella spelare – där Brasilien är bland de bästa, om inte de bästa, lagen i Rainbow Six i dag. Båda våra senaste internationella turneringar vanns av brasilianska lag, säger Dénièle.

”Lovande spelare från Norden”

Men inte en enda svensk har tagit sig till turneringen, och inte heller någon annan skandinav.

Detta trots att spelare som svenske Fabian ”Fabian” Hällsten och danske Niclas ”Pengu” Mouritzen tidigare sågs som världens bästa spelare i sina roller.

– I en elitmiljö som Rainbow Six Siege så är det naturligt att se maktbalansen skifta när nya utmanare reser sig med hoppet om att bli nya mästare. Även om de mest dominanta kommer från andra platser i dag så är vi glada över hur den nordiska scenen har utvecklats under senaste åren, tack vare en engagerad community och gräsrotsturneringar. De bygger på arvet från spelare som Fabian och Pengu, och vi ser lovande spelare från Norden komma fram och börja tävla på regional nivå i olika lag. Och nyckelorganisationer finns i regionen som är intresserade, som Heroic, säger François-Xavier Dénièle.

Han berättar att det övergripande målet för Ubisoft när det gäller Rainbow Six Siege är att försöka stärka gräsroten i de olika regionerna och bygga en scen även för amatörer. De vill skapa ett ekosystem som är moget och professionellt.

Dénièle trycker extra på hur viktigt det är att vara i nära kontakt med gräsroten.

Avslutningsvis, har du ett meddelande till de som kanske inte har dykt in i Rainbow Six som e-sport än, varför borde de titta?

– Det är ett spel med ett unikt koncept, som använder en mix av taktik och förstörelse grundat i valet av olika ”operators” med unika förmågor och redskap för att göra varje runda oförutsägbar och intressant att se.

– Som en av de största internationella turneringarna för Rainbow Six Siege, och Ubisoft i stort, för Six Sweden Major samman de 16 bästa lagen från Europa. Nordamerika, Latinamerika och Asien. Med spännande matcher och talangfulla kommentatorer, och en unik arena med Gasklockorna, så har vårt team arbetat hårt för att ge tittarna en spännande show som vi inte kan vänta på att få se mellan den 8:e och 14:e november!, säger François-Xavier Dénièle.

