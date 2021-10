Världsmästerskapet i e-sporten Counter-Strike: Global Offensive, PGL Major, börjar nu.

På grund av pandemin är det den första Major-turneringen sedan 2019, och det blir också den första stora CS-turneringen med publik sedan dess. Tävlingen hålls i Avicii Arena, eller Globen, med start den 25 oktober.

Här får du allt du behöver veta om jätteturneringen.

Datum och plats

Turneringen är indelad i flera steg. Det första är så kallade ”challenger”-stadiet, där lagen som är lägst seedade får tävla om att ta sig vidare till ”legends”-steget.

Challenger inleds den 26 oktober och pågår fram till den 29:e. Därefter spelas legends mellan den 30 oktober och 2 november.

Slutspelet kommer äga rum från och med den 4 november och finalen spelas den sjunde.

Turneringen spelas i Stockholm, och slutspelet äger rum i ett fullsatt Globen.

Format för CSGO-turneringen

Både challenger- och legends-stegen spelas med ett så kallat ”swiss”-format med 16 lag de båda stegen.

Enkelt förklarat så spelar lagen till de antingen har vunnit eller förlorat tre matcher. Tre vunna matcher innebär att man tar sig vidare till nästa steg, medan tre förluster innebär att laget är utslaget.

Matcherna spelas som bäst av en karta fram till att lagen står på två vinster eller förluster, då får de spela bäst av tre. Åtta lag går vidare, åtta slås ut.

Arrangören PGL har meddelat att tie-breakers ersätts av Buchholz-systemet, med syftet att eliminera slumpmässighet i seedningen. Det innebär förenklat att lag får poäng baserat på hur det gått för ens tidigare motståndare. Poängen används sedan för att separera lag med samma antal vinster och förluster.

Slutspelet är ett enkelt slutspelsträd med singeleliminering, som inleds med kvartsfinaler. Varje match är vinna eller försvinna och spelas i bäst av tre kartor.

Lagen

Challenger stage:

Astralis (Danmark)

Ence (Europa)

Big (Tyskland)

Movistar Riders (Spanien)

Heroic (Danmark)

Mouz (Europa)

Pain Gaming (Brasilien)

Team Spirit (Ryssland)

Copenhagen Flames (Danmark)

Faze Clan (Europa)

Godsent (Brasilien)

Entropiq (Ryssland)

Virtus Pro (OSS)

Sharks Esports (Brasilien)

Tyloo (Kina)

Renegades (Australien)

Legends:

Team Vitality (Frankrike)

Ninjas in Pyjamas (Sverige)

G2 Esports (Europa)

Furia (Brasilien)

Team Liquid (USA)

Evil Geniuses (USA)

Natus Vincere (Ukraina)

Gambit Esports (Ryssland)

Svenskar i PGL Major

Ur ett svenskperspektiv så kommer de flestas ögon så klart fästas på Ninjas in Pyjamas, med de fyra svenskarna Fredrik ”Rez” Sterner, Linus ”LNZ” Holtäng, Hampus ”Hampus” Poser och Nicolas ”Plopski” Gonzalez.

Femman avrundas sedan med danske storstjärnan Nicolai ”Dev1ce” Reedtz, och laget tränas av Björn ”Threat” Pers.

Den enda svenska spelaren i turneringen utanför Nip är veteranen Olof ”Olofmeister” Kajbjer, som spelar för Faze Clan. Lagets svenska tränare, Robert ”Robban” Dahlström, är däremot avstängd efter sin roll i tränarskandalen.

Detsamma gäller Copenhagen Flames-tränaren Faruk ”Pita” Pita.

Ett annat danskt lag – Heroic – kommer däremot ha en svensk tränare under turneringen, då Richard ”Xizt” Landström har anställts.

I övrigt så ägs det australiska laget Renegades av svenska basketstjärnan Jonas Jerebko.

Prispengar

Summan som lagen tävlar om är den största någonsin för CS:GO, då prissumman för den inställda turneringen i Brasilien också ingår. Vinnarna får en miljon dollar, motsvarande ungefär 8,5 miljoner kronor.

Den totala prispotten ligger på 17 miljoner.

Spelare att hålla koll på

S1mple. Foto: ESL Pro League

Oleksandr ”S1mple” Kostyliev, Natus Vincere:

Ukrainaren har under året varit världens ohotat bästa spelare, och han är samtidigt det mest underhållande spelaren att titta på. Känslan är att S1mple har en förståelse för spelet som ingen annan har lyckats nå. Hans Na'Vi går in i turneringen som stora favoriter. Det enda stjärnan saknar är just en majorseger på sin cv.

Zywoo. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Mathieu ”Zywoo” Herbaut, Team Vitality:

Trots S1mples dominans i år så är det däremot det franska underbarnet Zywoo som har utsetts till världens bästa spelare de två senaste åren. En AWP-spelare som alltid sätter sina skott, och är därför en mardröm att möta.

Dev1ce. Foto: Ninjas in Pyjamas

Nicolai ”Dev1ce” Reedtz, Ninjas in Pyjamas:

Om svenska Nip ska ta sig hela vägen i turneringen så hänger det på danske storstjärnan Dev1ce, som helt har transformerat laget sedan han anslöt i april. Laget vann IEM Fall, turneringen precis innan majorn. Då utsågs Dev1ce till turneringens bästa spelare.

Rez. Foto: Ninjas in Pyjamas

Fredrik ”Rez” Sterner, Ninjas in Pyjamas:

Som svensk CS-tittare så kommer det främst vara Rez som många får hålla ett öga på när det gäller fraggandet. Han har börjat uppnå sin potential sedan den danske stjärnan anslöt till laget, och när han är i form så kan han mäta sig med världens bästa.

LÄS MER: Premium Miljonregnet för de svenska stjärnorna

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!