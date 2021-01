Norske Magnus Carlsen, 31, är med på mångas listor över tidernas bästa schackspelare. Men under fjolåret så toppade han, oväntat, en helt annan lista.

Han var nämligen den som tjänade mest av alla inom e-sporten.

Carlsen drog in hela 4,2 miljoner kronor på Chess24 under sitt smeknamn ”DrNykterstein”, enligt Forbes. Det är nästan en miljon mer än listans tvåa, Call of Duty-spelaren James ”Clayster” Eubanks.

– När folk tänker på e-sport så har de förmodligen spel som CS:GO, Dota eller League of Legends i åtanke, men inte schack. Magnus Carlsen är en fantastisk mästare som har dominerat i flera år och hjälpt att höja sportens profil, säger en talesperson på Unikrn till Forbes.

Summan innebär att han krossar de största svenska e-sportstjärnorna. Dota 2-spelaren Ludwig ”Zai” Wåhlberg var den svensk som tjänade bäst under 2021 då han spelade in 1,7 miljoner under sitt framgångsrika år med Team Secret.

Anledningen att schack har tagit en stor plats i e-sporten är covid-19-pandemin som har tvingat sporten att utövas online – och därmed börjat räknats som e-sport. Många stora namn inom schack har dessutom tagit det ett steg längre och skrivit på för några av världens största e-sportorganisationer.

Jätteturnering i Globen ställdes in

Ett exempel är den amerikanske stormästaren Andrew Tang, 21, som värvades av Cloud9 – en jätteorganisation med lag i bland annat League of Legends och CS:GO. Amerikanska rivalorganisationen TSM värvade i sin tur stormästaren Hikaru Nakamura.

Samtidigt har pandemin tvingat e-sporten att byta ut de fullsatta arenorna mot att spela turneringarna online från sina hem eller kontor. Det har också haft en enorm påverkan på prissummorna som har minskat med drastiska 76 procent jämfört med 2019.

En stor anledning är också att två av världens största e-sportturneringar ställdes in. Fortnite-VM blev inte av och hade året innan en prissumma på 247 miljoner kronor. Jätteturneringen The International (Dota 2) skulle för första gången någonsin hållas i Sverige och Globen, men även den ställdes in.

Turneringen skulle ha haft historiens största prissumma med 330 miljoner att spela om. Förhoppningen är att den i stället äger rum senare i år.

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!