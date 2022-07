Nu har Ninjas in Pyjamas tagit sig till Köln inför den klassiska storturneringen i CS:GO. De har äntligen fått tillbaka lagkaptenen Hampus Poser efter en tids sjukdom.

Lagets senaste tillskott, Ludvig ”Brollan” Brolin, berättar om hur det har varit att återförenas med honom sedan de två spelade tillsammans för fyra år sedan.

– Han har utvecklats mycket sen då, både i och utanför spelet, vilket varit väldigt kul att se. Hampus har alltid varit en bra vän, så det var aldrig någon tvekan om att vi skulle bli bra lagkamrater i NIP.

Hur ser du på dina första månader i laget?

– Det har känts väldigt bra och det har varit kul att spela med svenskar igen. Speciellt de jag spelar med, jag har ju spelat med Hampus tidigare och har velat spela med resten av laget ganska länge. Så har det varit kul att spela med Rez och Plopski också, vi har väldigt kul tillsammans, säger Brollan.

Hittills är han varken helt nöjd eller missnöjd över sina egna prestationer.

Han var en nyckelspelare när Ninjas vann Global Esports Tour i Dubai, medan han önskar att han hade gjort mer i Antwerpen-majorn.

– Individuellt så kan jag alltid göra det bättre, det vet jag om. Men mina prestationer har varit helt okej.

”Steg före Fnatic”

När storstjärnan Nicolai ”Dev1ce” Reedtz blev en del av laget så menade han att NIP ligger ett steg före andra lag vad gäller strukturen kring femman. 20-årige Brollan är inne på samma spår, och jämför med tiden i Fnatic.

– Det är mycket mer strukturerat i NIP skulle jag säga. Det finns alltid en plan bakom allt och man ligger ett steg före i NIP jämfört med Fnatic känns det som.

Efter värvningen av Brollan så har Ninjas in Pyjamas numera två tydliga stjärnspelare i laget, där den andra är Fredrik ”Rez” Sterner.

Brollan berättar att han tror att mycket av pressen på Rez har släppt sedan han kom in i laget.

– Jag vet ju själv hur det är att ha en annan spelare som kan ta över ett game i laget. Ibland i Fnatic har man haft perioder där man känner sig lite obekväm, för man känner att man måste ha världens bästa game för att vinna. Så jag vet hur det känns och tror att han kan vara lugnare nu. Jag vet ju att han har spelat mycket bättre med mig också sen jag kom in, så jag försöker göra honom så bekväm som möjligt på den fronten.

”Försöker sprida min röst”

När SportExpressen pratade med Rez i början av maj så berättar han om hur imponerad han var över Brollan, både på och utanför servern. Han var förvånad över hur mycket bra idéer han bidrog med direkt.

Brollan berättar att det är något han blivit mer självsäker i.

– Jag vet ju om att jag är en bra CS-spelare, så ibland brukar mina planer gå bra. Jag försöker sprida min röst, om man säger så, ganska mycket. Senaste åren har jag ofta känt att mina idéer varit väldigt bra och jag har fått mer självförtroende i hur jag tänker kring spelet.

När IEM Cologne nu inleds så är målet att utmana om titeln. Som minst ska Ninjas in Pyjamas nå arenan och slutspelet.

Vad gäller Brollans individuella mål för året så vill han eliminera ojämnheten som spelare.

– Jag har ju varit i topp 20 två år tidigare, så det är inget jag tänker på så mycket nu. Men jag försöker prestera konsekvent och inte vara den ojämna spelare som jag inte vill vara.

Hur blir man mer jämn som spelare, har du några knep?

– Det sitter väldigt mycket i huvudet skulle jag säga, hur man tänker och så vidare. Om man är obekväm gäller det att man tar tag i det. Sen att man kan lugna ner sig i de situationerna och försöker hitta något som kan ge en ett lugn. Vissa har olika saker de gör, jag har några grejer som ger mig ett lugn och tar bort alla dåliga tankar man kan få, säger Brollan.

Ninjas in Pyjamas går in i miljonturneringen i Köln under torsdagen.

