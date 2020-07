EXTERN LÄNK: Nu kan du tävla för ditt favoritlag – läs mer





År 2000 bildades Ninjas in Pyjamas, NiP, av flera svenska spelare. Laget gjorde dundersuccé året därpå och kammade hem världsmästerskapet i CS, vilket gav närmare en halv miljon kronor. Dessförinnan hade man plockat flera förstaplatser i stora turneringar med stora prispengar. Trots framgångarna och flera lukrativa sponsoravtal värda miljoner spreds sedermera lagmedlemmarna för vinden. Verksamheten pausades 2007. NiP såg ut att ha gjort sitt,

Fem år senare gjorde NiP comeback med nya ansikten. Tidigare lagmedlemmen "HeatoN" sadlade om till manager och under hans ledning plockade laget återigen förstaplatser på löpande band och blev ett av världens mest omskrivna e-sportlag.

Ny kapten bakom vändningen

Men säg den framgång som varar. 2015 bestämde sig organisationen för att satsa på Dota 2 och signade duktiga spelare, men vinsterna uteblev. Att slå sig in på en ny spelscen visade sig svårare än väntat och lagmedlemmarna fick se sig om efter nya uppdrag.

Tidigt 2017 gjordes ett nytt försök. På förhand såg laguppställningen genuint stark ut – men historien upprepade sig. Återigen fick NiP:s ledning ta ett tufft beslut: Till sommaren löstes även nya uppsättningen av Dota 2-laget upp. Samtidigt beslöt man att avsluta hela satsningen på Dota 2.

I slutet av 2018 hade man dock tänkt om. Legendariska Dota 2-spelaren Peter "PPD" Dager värvades in som ny lagkapten. Han lyckades ta in talangfulla spelare som Ace, Fata, 33 och Saksa. Avslutningen på året blev fenomenal med topplaceringar i flera turneringar. Framgångarna fortsatte under 2019.

Gör succé med veteranen

2020 skulle bli året då NiP:s Dota2-lag skulle ta nästa steg. Istället lämnade flera spelare och "PPD" fick återigen bygga nytt. Denna gång lyckade han dock inte få ihop ett lika slagkraftigt lag och i kombination med yttre press drog sig "PPD" tillbaka.

Slutet för NiP? Inte alls. Bara två dagar efter "PPD":s besked meddelande organisationen att SoNNeikO's team Chicken Fighters kliver in under NiP:s paraply. Med Dota 2-veteranen "Era" i spetsen började laget vinna tävling efter tävling.

För tillfället spelar laget, med stor framgång bör tilläggas, i varje större onlineturnering. Med den pågående pandemin är det svårt att veta när nästa stora LAN-event kan äga rum, men räkna med att klassiska Ninjas in Pyjamas är på plats – kanske starkare än någonsin.

EXTERN LÄNK: Nu kan du tävla för ditt favoritlag – läs mer