Sveriges bästa Counter-Strike-spelare genom tiderna lämnar Ninjas in Pyjamas, enligt 1pv. Patrik ”f0rest” Lindberg, 31, har varit en del av laget sedan det gav sig in i CS:GO under 2012 och har vunnit mängder av titlar, bland annat en major.

Det var svenskens eget beslut att lämna, delvis eftersom den nyblivne pappan vill resa mindre, vilket Ninjas in Pyjamas har uttryckt förståelse för och tillåtit stjärnan att testa sina vingar.

Nu blir han en del av nygamla laget Dignitas. Där kommer han att återförenas med de gamla lagkamraterna Richard ”Xizt” Landström, Adam ”friberg” Friberg och radarpartnern Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund.

Ersätts av talangen nawwk

Enligt sajten så ersätts han i NiP av lovande 22-åringen Tim ”nawwk” Jonasson som senast spelade för Team GamerLegion. Organisationen har länge varit ovillig att låta talangen lämna, men uppges nu ha gått med på att låta honom gå till NiP.

Han ersätts i sin tur av tidigare Ninjas-spelare William ”draken” Sundin i GamerLegion.

I en stor intervju med SportExpressen så berättade f0rest nyligen att han inte har några som helst planer på pension.

– När min dotter växer upp så vill jag att hon ska kunna se att ”fan, din gubbe han var kvar länge. Han spelade mot ungdomarna och var fortfarande bra”, berättade han då.

Ninjas in Pyjamas har än så länge inte bekräftat affären.

TV: Stor intervju med Patrik ”f0rest” Lindberg