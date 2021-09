Speljätten Activision Blizzard, som ligger bakom titlar som ”Call of Duty” och ”World of Warcraft”, har befunnit sig i en stor sexskandal under senaste månaderna. Kvinnliga anställda har anklagat företaget för att diskriminera dem baserat på deras kön.

USA:s kommission för lika villkor på arbetsplatsen, EEOC, lämnade in en stämningsansökan mot Activision Blizzard på måndagen. De hävdar diskriminering mot kvinnor och gravida.

Det är den tredje stämningen mot företaget sedan skandalen uppdagades.

Redan ett dygn senare rapporterar New York Times att speljätten gått med på en uppgörelse, där de får betala drygt 157 miljoner kronor. Summan ska bli tillgänglig för ”berättigade sökande”.

New York Times-journalisten Kellen Browning påpekar samtidigt att vd:n Bobby Kotick beviljades en utbetalning från företaget på 1,3 miljarder i juni.

Liknas vid studentförening

Den del av uppgörelsen som inte går till de drabbade kommer att läggas på välgörenhet och organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

– Det finns ingen plats i vårt företag för diskriminering och trakasserier. Jag är ledsen för alla som upplevt olämpligt uppförande här, säger vd:n Bobby Kotick, enligt New York Times.

Trots att företaget går med på att betala summan så förnekar man däremot alla anklagelser i dokument från stämningen. Anledningen till att man godkänt uppgörelsen är för att ”undvika distraktioner och en rättegång”.

Activision Blizzard har anklagats av de kvinnliga anställda för att ha skapat en företagskultur som liknar en studentförening, där manliga chefer ofta kommer till kontoret bakfulla och låter kvinnorna göra jobbet.

Samtidigt ska de ha pratat öppet om sina kvinnliga erövringar och skämtat om bland annat våldtäkter.

Den stämningsansökan som delstaten Kalifornien står bakom är fortfarande öppen.

