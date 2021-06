Världens största e-sportturnering, The International, har i år en prispott på över 340 miljoner kronor. År 2020 skulle Dota2-turneringen hållas i Avicii Arena i Stockholm men det sköts upp till i år efter pandemin.

The International faller inte under ett elitsportevenemang – efter att E-sportförbundet avslogs i sin ansökan om att gå med i Riksidrottsförbundet (RF) – vilket drastiskt försvårar allt logistiskt med evenemanget. Det största problemet är att det blir väldigt svårt att få visum för deltagarna och personalen. Annordnaren Valve skriver i ett uttalande att de kontaktade inrikesministern Mikael Damberg för att klassa The International som ett elitidrottsevenemang, men att det avslogs direkt.

Svenska E-sportförbundet hittade en lösning

Det Svenska E-sportförbundet var inte en del av ärendet på förhand och de fick informationen i samband med att Valve släppte sitt pressmeddelande. De hittade då en lösning, men när de kontaktade Valve fick de bekräftat att The International inte kommer att hållas i Sverige.

– Vi har varit i kontakt med kulturdepartementet och RF och har hört oss för hur situationen är. I samma veva har vi även kontaktat Valve. I deras pressmeddelande skriver de att det är på grund av att e-sporten inte kom med i RF som ställer till det med The International, men så är det inte riktigt. Det går att hitta en annan lösning på det ändå och det har vi fått fram, säger Sammi Kaidi, ordförande för Svenska E-sportförbundet.

Han fortsätter:

– Men de bekräftade inatt att de tackade för vårt försök men fönstret för detta har stängt.

Valve: ”Möjligheten att rätta kursen är över”

I mejlet som Valve skickade till Svenska E-sportförbundet, som SportExpressen har fått ta del av, skriver Valve:

”Först och främst tack så mycket för dina försök att hjälpa till med denna situation. Tyvärr känner vi på Valve att möjligheten att rätta kursen och ändå ta The International till Stockholm i augusti är över. Vi är mycket ledsna att det inte gick den här gången och vi ser fram emot att hålla evenemang i Sverige i framtiden när tidpunkten är bättre för alla.”

Mejlet som valve skickade till svenska e-sportförbundet Foto: Privat

– Det är extremt tråkigt, det här är en jätteturnering och hade varit en fantastisk möjlighet för svensk e-sport att visa upp sig, säger Kaidi.

”Vi gör allt vi kan så samma sak inte sker majorn”

Kaidi och det Svenska E-sportförbundet har siktet inställt på att det inte ska ske samma sak i nästa evenemang. CS-majorn PGL Major Stockholm 2021 ska även den hållas i Avicii Arena.

– Nu har det varit främst fokus på The International, men med tanke på att det inte blev av trots en lösning, kommer vi att göra allt vi kan från och med nu framåt och att vi har en lösning på plats så samma sak inte sker den majorn.

Vad är lösningen?

– Polismyndigheten gör ju tolkningen att idrotten som tillhör RF är de idrotter som betraktas som elitsportevenemang. Vi tillhör RF:s nätverk och det har vi gjort sedan 2019, vi är bara inte medlemmar. Vi kommer att kontakta dem inför majorn och säkerhetsställa att det inte blir på samma sätt som med The International och ha god framförhållning så att tvivelaktigheterna reds ut på förhand.

Han fortsätter:

– Skulle det vara så att polismyndigheten ändå trotsar med att man måste vara medlem i RF så har vi en lösning på det också.

Vad är den?

– Det går att gå via ett antal specialidrottsförbund som vi samarbetar med.