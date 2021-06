Världens största e-sportturnering, The International, har i år en prispott på över 340 miljoner kronor. År 2020 skulle Dota2-turneringen hållas i Avicii Arena i Stockholm men det sköts upp till i år efter pandemin.

The International faller inte under ett elitsportevenemang – efter att E-sportförbundet avslogs i sin ansökan om att gå med i Riksidrottsförbundet – vilket drastiskt försvårar allt logistiskt med evenemanget. Det största problemet är att det blir väldigt svårt att få visum för deltagarna och personalen. Annordnaren Valve skriver i ett uttalande att de kontaktade inrikesministern Mikael Damberg för att klassa The International som ett elitidrottsevenemang, men att det avslogs direkt.

Loda: ”Som en kniv i ryggen”

Nu letar Valve efter en ny värdnation och Dota2-profilen, tränaren och delägaren för Team Alliance, Jonathan ”Loda” Berg är väldigt upprörd.

– Jag blev väldigt arg, ledsen och besviken, det var ganska mycket känslor. Det är så ofattbart jag förstår det inte på så många nivåer. Det är världens största e-sportevent med världens största prispool någonsin. Andra länder bönar och ber om att få vara värdnation och Sverige säger nej.

Han fortsätter:

– Det är så fruktansvärt märkligt för mig, det är som en kniv i ryggen för e-sport men även för Dota-Sverige. Vi har kämpat för det här och sett det som ljuset i slutet av tunneln i nästan två år. Samtidigt investerar våra grannländer mer och väldigt mycket i e-sporten. Vi var bäst en gång i tiden och hade internationell respekt och det håller ju på att försvinna. Det är så extremt tråkigt, och jag tror att det är farligt.

Alliance överväger att flytta från Sverige

Loda är rädd att det kan innebära slutet för Sveriges storhetstid inom e-sporten.

– Det får mig inte att se ljust på framtiden. Det får mig nästan seriöst att börja överväga att flytta merparten av våran verksamhet utomlands, det har vi redan börjat kolla på.

Är det något ni hade börjat titta på tidigare?

– Det är en liten bas i början av byggandet i Singapore där en av partnerna i Alliance kommer från.

– De förstår inte. Det är det enda som kan förklara det. Om de förstår ens i närheten av siffrorna i tittare, pengar och timmar som folk lägger ner på detta, det är direkt osmart att inte prioritera det, kostnaden är minimal. Jag är fruktansvärt besviken, men nästan mer arg att folk inte är smartare än så här. Vem som helst som är insatt i detta kommer att tycka att det är ofattbart.

Jag har pratat med insatta politiker som delar den tanken.

– Det är ju det jag menar!

Sverige ska även vara värdnation till en annan stor e-sportturnering senare i år. CS-majorn PGL Major Stockholm 2021 ska även den hållas i Avicii Arena. Enligt HLTV kommer den att genomföras i Sverige men trots det är Loda orolig över att även den kommer att avslås.

– Det betyder inte automatiskt att den är avslagen men det är klart man blir orolig. Såna här saker smittar av sig, om en stor turneringsorganisatör ska hosta ett event och det sedan inte blir av så är det inte helt konstigt att folk slutar kolla på att hosta dessa event i Sverige. Om CS-majorn inte sker, det hade ju dödat e-sportsverige! Det hade varit dödsstöten.

JAEGARN: ”Det är helt sanslöst”

E-sportcastern och tränaren i Ninjas in Pyjamas akademilag, Young Ninjas, Fredrik ”JAEGARN” Andersson blev också väldigt upprörd när han fick höra nyheten.

– Jag är extremt besviken. Vi inom e-sporten får mothugg hela tiden. Det började tidigare under året när Dreamhack inte fick någon stöttning från kulturministeriet att driva sin verksamhet för den anses inte vara kultur. Om vi inte är en sport, vad är vi för någonting då?

Han fortsätter:

– Det känns som att vi är ständigt motarbetade. Det är många som krigar för att e-sporten ska kunna ta en plats i samhället och vi har varit världsledande i så många år, det är klart det är en frustration när man har möjlighet att anordna något som är större än OS i tittarsiffror, och man tackar nej till det. Det är helt sanslöst det känns nästan overkligt.

JAEGARN är även han rädd för att CS-majorn i Stockholm kommer att ställas in.

– Det är klart man blir väldigt orolig. Det krävs att samhället vaknar upp och åtminstone undersöker vad e-sport är och tar till sig av möjligheterna och ser vad det kan ge i form av arbeten, och att det bygger nästa generation av ledare. Man begränsar inte bara möjligheten att se e-sport utan även arbetsmöjligheterna som det tillför.

”Vi har mer supportrar än stockholmslagen”

Men något prat om att flytta Ninjas in Pyjamas från Sverige har det inte varit.

– Nej, det kommer vi inte att göra. Vi är ju här för att hjälpa den svenska e-sportscenen och har tagit ett ganska tydligt statement med svenska line ups. När det gäller NiP är vi ett stort internationellt varumärke, tittar man på våra supportrar har vi mer än alla traditionella fotbollslag i Stockholm tillsammans, och det säger ganska mycket om e-sporten. Hade vi lämnat för att vi är besvikna, ger vi upp den här fajten lite. Vi kommer stå starka och jobba vidare oavsett vad som händer med RF eller stödet från regeringen.