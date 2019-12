Alliance nya uppställning inledde säsongen starkt, men har under den senaste tiden varierat i form en hel del. Under pågående One Esports World Pro Invitational så har det svenska laget däremot inlett starkt.

Först så besegrades kinesiska Aster med 2–0 och sedan så nollades även filippinska TNC.

Dagens största test stod däremot Team Secret, med svenske stjärnan Zai, för. Secret vann game ett, men Alliance slog tillbaka och imponerade i game två som de också till slut vann.

Därmed har Alliance fem segrar och en förlust efter den första dagen i Singapore och toppar därmed gruppen tillsammans med Team Secret. I prispotten finns 4,7 miljoner kronor.