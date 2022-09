Prispotten ligger redan på över 100 miljoner kronor och förväntas bli betydligt större än så.

Just nu kämpar de europeiska lagen för att kvala in till The International i Dota 2, däribland svensklagen Alliance, Team Liquid, Team Bald Reborn och Goonsquad.

För Alliance del har den nattsvarta säsongen fortsatt även under kvalen.

Laget förlorade först med 0–2 mot Entity och var sedan tvungna att besegra Team Bald Reborn för att hålla hoppet vid liv. I stället skulle de förlora med 1–2 – och missar däremot den enorma turneringen.

För Team Liquid går det däremot bättre. De vann övertygande mot DGG i sin första match och på torsdagsmorgonen blev det ett svenskmöte mot Goonsquad.

Liquid två vinster från TI11

Finländske Lasse ”Mutumbaman” Urpalainen hade en uppvisning med Slark i game ett och Liquid tog en enkel seger.

Game två inleddes kaotiskt med tre elimineringar innan creeps ens hade nått sina lanes. Det var sedan Goonsquad som inledde bäst, men Liquid var snart förbi efter effektivt användande av smokes.

Ledningen skulle växa och växa och till slut stod Team Liquid som vinnare.

Nu har de nått semifinalen och två segrar återstår för att säkra TI-platsen. Utöver vinnaren kommer två lag dessutom få platser i ”sista chansen”, där två ytterligare TI-platser står på spel.

