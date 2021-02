Diablo 4 och Diablo 2: Resurrected

Den kanske mest omtalade nyheten som släpptes under Blizzcon var bekräftelsen på att det klassiska spelet ”Diablo 2” släpps i en ny version med helt ny 3D-grafik under namnet ”Resurrected”. Spelet kommer gå att spela i 4K och spelare kan enkelt växla mellan originalutseendet och det nya förbättrade utseendet.

Även en stor nyhet kring det kommande Diablo 4 presenterades i form av en ny spelbar karaktär. Rogue är den nya klassen i spelet och det är första gången som en Rogue-liknande karaktär finns i spelserien sedan dess allra första version för 24 år sedan.

World of Warcraft

Självklart släppte Blizzard även nyheter kring megaspelet ”World of Warcraft”. Nästa uppdatering till Shadowlands heter ”Chains of Dominiation” och är en enorm uppdatering till spelet. Bland annat tillkommer en helt ny region, en ny raid för tio spelare och en dungeon för åtta.

Dessutom kommer ”Burning Crusade Classic”-servrar som gör det möjligt att uppleva expansionen som den var när den först kom 2007. En riktig nostalgitripp utlovas.

Hearthstone

Vad gäller det virtuella kortspelet Hearthstone så tillkommer ett helt nytt spelsätt som heter ”Mercenaries”. Det beskrivs som ett ”rogue-liknande” spelsätt som går ut på att bygga ett lag av legoknektar som Sylvanas och King Krush. Spelaren ställs inför slumpmässigt utvalda utmaningar hela vägen fram till den sista utmaningen i form av en boss.

Under vägen blir dina ”mercs” mer kraftfulla då de samlar på sig loot och erfarenhet.

Hearthstones nästa expansion blir ”Forges in the Barrens” som har ett stort fokus på ”horde”-liknande orckaraktärer från World of Warcraft.

Overwatch 2

Det släpptes också några nyheter kring Blizzards flaggskepp vad gäller e-sport, ”Overwatch”, vars uppföljare just nu är under utveckling. En ny hjälte med namnet Sojourn presenterades och kommer ha en railgun som påminner om Quake-spelen.

Tanks har varit ett stort ämne för diskussion under flera år och Blizzard har planer på att göra stora ändringar för hjälte-typen i det nya spelet. Så stora ändringar att klassen kan komma att gå under ett annat namn.

Dessutom kommer hjältarna få passiva abilities utöver de aktiva.

Releasedatum?

Även om det presenterades många nyheter under Blizzcon så var det en sak som uteblev: datum för släpp kring de olika spelen som Blizzard är fortsatt hemlighetsfulla kring.

Nya versionen av Diablo 2 planeras att släppas senare i år, medan Diablo 4 inte kommer att släppas under 2021. Det samma gäller Overwatch 2 som sannolikt släpps under nästa år.

