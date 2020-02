I april i fjol så meddelade fotbollsjätten FC Barcelona att man stärker sitt deltagande i e-sporten genom att introducera ett eget lag i Rocket League. Sedan innan har Barça ett Pro Evolution Soccer-lag.

Men trots det så väljer nu presidenten Josep María Bartomeu att sätta ned foten mot e-sporten.

– Vi har lag i Asien som tävlar i Barcelonas färger, men vi kommer inte att utöka på grund av våra värderingar och vill inte delta i våldsamma spel, vilket 80 procent är, säger Bartomeu, enligt AS.

Har fördömts av OS

Många har haft förhoppningen om att storklubben skulle expandera till spel som Call of Duty, League of Legends och Counter-Strike: Global Offensive. Men den dörren är nu stängds under Bartomeus ledarskap.

Våld inom spel har varit ett hett ämne under en lång tid, och Internationella olympiska kommitténs (IOK) ordförande Thomas Bach har bland annat tidigare sagt att e-sporten inte har någon plats inom olympiska spelen på grund av de våldsamma inslagen.

Trots det så kommer turneringar i både Rocket League och Street Fighter V att spelas i Intel World Open inför OS i Tokyo i sommar. Tävlingarna har stöd från IOK.

Prispotten kommer ligga på 5 miljoner kronor.