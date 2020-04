17-årige Ludvig ”Brollan” Brolin är en av världens största Counter-Strike: Global Offensive-talanger. Till vardags spelar han för stora svenskorganisationen Fnatic, som efter sitt storhetsår 2015 har haft en tung period.

Men nu är de tillbaka i toppen – som trea på världsrankningen – och vann under helgen som gick säsong elva av ESL Pro League.

Brollan utsågs till turneringens bästa spelare av HLTV.

– Det kändes bra, det var jävligt skönt att vinna en turnering igen och visa världen att vi är topp tre i världen, berättar Brollan.

Han blev en del av Fnatic för ett och ett halvt år sedan efter att ha spelat för svenska organisationer en nivå under världseliten. Han var bara 16 år när han värvades och blev plötsligt lagkamrat till några av de största svenska stjärnorna.

– Det var ju väldigt nervöst. Jag hade ju kollat på dem när jag var liten när de spelade. Så det var jävligt coolt, verkligen. Det var häftigt att komma in i ett sånt lag och spela stora turneringar.

I söndagens final så ställdes de mot tyska organisationen Mousesports, som så sent som i december körde över Fnatic med 3–0 i en stor final. Brollan medger också att vinsten var extra skön på grund av revanschen.

Vann – inför ingen alls

Men segern var knappast som alla andra. När sista fraggen kom så väntade varken pokallyftning eller en scen fylld av konfetti. På grund av coronaviruset så har arenan bytts mot hemmet då spelarna tvingas spela online.

Brollan berättar att det var en märklig känsla.

– Det kändes ju bra, men det blev ju inte världens reaktion liksom. Det var jävligt skönt att vinna, och det var samma sak på Twitter som vanligt med folk som grattade och så efteråt. Men det var ju inte så mycket hype precis när man vann, så det är ju den skillnad som var.

Även om Fnatic har ställts mot Mousesports i två raka Pro League-finaler så är det däremot inte det tuffaste laget att möta enligt 17-åringen. När han får frågan så är det fortfarande den historiska danska uppställningen som är tuffaste motståndet.

– Astralis tycker jag fortfarande är mest jobbiga att spela mot, men annars så är det kanske G2 och så vidare. Men just nu är det nog Astralis.

Är det på grund av att de är så taktiska?

– Ja de har sina grejer som de gör som är väldigt jobbiga att möta.

Så tog sig Fnatic tillbaka till toppen

Fnatic hade som tidigare nämnt sitt storhetsår under 2015 då laget var det otvivelaktigt bästa i världen, men under åren som följde var det tungt. Även under Brollans första tid i laget var framgångarna få.

I september i fjol så anslöt däremot Maikil ”Golden” Kunda Selim till laget som ny lagkapten medan storstjärnan Robin ”Flusha” Rönnquist återvände efter en sejour i USA.

Brollan berättar om anledningen bakom Fnatics succé och väg tillbaka till toppen av världseliten.

– Jag tror att hur vi pratar med varandra och verkligen hjälper varandra i olika situationer har hjälpt. Vi kunde göra det förr också, men folk tog kanske åt sig mer i det förra laget. Jag känner att jag verkligen gillar hur Golden callar och tror verkligen på hans calls. När det gäller mig så har jag slutat övertänka situationer och har fått självförtroendet. Så det är nog därför.

Hur viktig har Golden varit för succén?

– Jag tycker han har gjort mycket och haft mycket planer sen han kom in i laget och kommer med nya hela tiden och nya saker att göra. Sen har vi Flusha också som verkligen hjälper Golden. Om Golden får slut på idéer så gillar han att vara en andra IGL (in-game leader, reds. anm.) som kan hjälpa till. Han är väldigt bra på det också.

”Känner nog mer självförtroende”

Även Brollan själv har gynnats av den nya uppställningen och har hyllats som en av spelets allra bästa.

– Jag känner nog mest mer självförtroende och verkligen vill ta dueller. Jag får mer ”feelings”, om man säger så, och känner spelet mer. Så jag gillar att ta dueller mer, förr så var jag kanske mer rädd att ta dem. Efter breaket så var jag nog lite mer rädd för det och då gick det sämre också. Så det är mest att jag vågar ta risker.

Du har ju varit proffs sedan du var 15 och är fortfarande bara 17 år. Känner du press av de stora förväntningarna på dig?

– Nej, just nu är det mest att jag har kul. Det är mycket snack och skitsnack om mig kring att det går bra för mig och att vissa inte gillar det. Jag försöker att inte bry mig om det och bryr mig inte för mycket om framtiden heller just nu. Jag försöker tänka på nuet och har fokus på det, säger han och fortsätter:

– Men man vet att vi har en dålig turnering som vi inte har haft än, men man känner att vi kommer bouncea back liksom. Med förra laget så tyckte jag att vi inte kunde göra det, så det känns skönare nu att ha det här laget bakom sig.

”Kul att folk hatar det”

Den svenske talangen har hamnat i fokus under den senaste veckan då det blev klart att det mest omtalade vapnet i CS:GO, SG 552 – eller ”kriegen” – har nerfats. Det vill säga försvagats.

Vapnet har av många setts som alldeles för starkt, och Brollan anses av många vara världens bästa spelare med den.

– Jag tycker bara det är rätt kul att folk hatar det. Det är inte bara jag som har använt den, men det känns som att folk tror att det bara är jag. Men det är nog för att jag är den som gör mest damage med den.

Du känner ingen oro själv för att den har nerfats?

– Jag vet hur jag ska spela med AK:n. Folk tror inte det, men jag vet vad jag ska förändra för att spela lika bra med den. Anledningen till att jag fick så stor impact med SG:n var ju för att jag fick den droppad ofta av mina lagkamrater på CT-sidan också. Så det var också en anledning till att jag hade mycket kills med den.

Brollans stora mål för året handlar inte om att personligen ta en viss placering på världsrankningen i slutet av året. Det är att vinna en major och ta Fnatic till absoluta toppen.

Fnatic rankas för närvarande som trea, bakom Natus Vincere och Astralis. Men enligt Brollan så är det Fnatic som är världens bästa lag just nu.

– Jag tycker nog att det är vi, även om det kanske inte står så. Just nu tycker jag att vi är bäst i världen och mest consistent bland topplagen.

Som någon som tagit sig till toppen som väldigt ung, har du något tips till unga talangfulla spelare om hur man tar sig dit? Hur gjorde du själv exempelvis?

– Jag spelade väldigt mycket och det jag kan säga är att många inte har självförtroendet när de spelar. Det är det man verkligen behöver ha för att ta en duell och vinna. Så det handlar om att tro på sig själv och inte låta andra säga hur dålig man är. Jag tog inte åt mig så mycket av vad folk sa.