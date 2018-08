Dubbla OS-mästaren död – blev bara 43 år

Javier Ochoa tillhörde cykeleliten i början av 2000-talet. Samma år tog han sin enda etappseger i Tour de France då han besegrade Lance Armstrong med 42 sekunder.

Det var efter en bilolycka 2001 som cyklisten Javier Ochoa blev rullstolsburen.

Olyckan tog då livet av hans tvillingbror, Ricardo. Javier Ochoa blev i stället en framgångsrik paraidrottare och tog dubbla cykelguld i Aten 2004 och Peking 2008.

Under fredagen somnade han in på sjukhus i Malaga efter en längre tids sjukdom, skriver spanska AS.

Stortävlingen Spanien runt, som inleds under lördagen med första etappen i Malaga, kommer hedra Ochoa med en tyst minut.