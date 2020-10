Dottern föddes med hål i hjärtat

Cyklisten har totalt sju medaljer från OS och VM och ses som en Sveriges främsta cyklister.

För fyra år sedan tog hon sin andra OS-medalj i Rio de Janeiro, men tiden efter den sista mästerskapsmedaljen har varit omtumlande.

I våras födde Emma sitt andra barn. Något gick dock fel under förlossningen. En läkare undersökte det nyfödde barnet och kom med ett besked.

– Jag kommer aldrig glömma läkarens ansikte när hon vänder sig om och säger att vår lilla dotter har Downs syndrom. Hon var så opersonlig. Barnmorskorna var underbara, men läkaren tycktes likgiltig, som om hon berättade att hon köpt mjölk i butiken, säger Emma Johansson till Aftonbladet.

Ett hål i hjärtat

Men det var inte slut där. Läkaren skulle komma med ett ytterligare ett besked om My.

– Martin (Emmas make) åkte hem vid lunchtid medan vi blev inlagda på intensiven för nyfödda. När de undersökte mage och hjärta med ultraljud trodde jag att det var en rutinkontroll. Efter 30–40 minuters väntan frågade jag om det såg bra ut.

Läkaren berättade att dottern hade ett stort hål i hjärtat, även kallat Atrioventrikulär septumdefekt, förkortat AVSD, som innebär ett hål i hjärtats skiljeväggar.

– På grund av covid-19 var jag helt ensam på sjukhuset. Det var så himla konstigt. My var så liten och sårbar. Att hon hade ett stort hål i hjärtat kändes overkligt där hon låg och tittade på mig med sina stora ögon. Hur skulle vi klara det här?

Dottern har opererats under hösten där hålet tätades till och en pacemaker sattes in. Förra fredagen fick My komma hem och förenades då med sin familj.

