Manchester United lyckades inte bryta sin dystra resultatrad från inledningen i Premier League när Arsenal besökte Old Trafford.

Strax innan halvtidsvilan tog Manchester United ledningen då Marcus Rashford hittade fram till Scott McTominay som skickade in bollen i mål. Arsenal kvitterade drygt tio minuter in i andra halvlek och Lindelöf och hans lagkamrater kunde andas ut när linjemannen höjde flaggan för en till synes klar offside. Men efter en videogranskning visade det sig att Pierre-Emerick Aubameyang, som smugit sig in bakom Lindelöf, varit på rätt sida och att målet var godkänt.

”Han orsakade lite skratt”

Det blev inga fler mål i matchen och de engelska tidningarna var ense när de recenserade Lindelöfs insats som stabil efter matchen.

The Sun ger Lindelöf såväl som flera andra United-spelare en sexa i betyg. Tidningen skriver att han hade en tillbakadragen match intill sin mittbackskollega Harry Maguire.

Foto: MICHAEL ZEMANEK/BPI/SHUTTERSTOCK / MICHAEL ZEMANEK/BPI/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

”Han var glad att hålla sig tillbaka medan hans partner vågade sig framåt. Han orsakade en del skratt - det är bättre än gråt sägs det - när han skickade ut en crossboll över linjen”

Även The Guardian och The Telegraph ger Lindelöf en sexa.

”Den bubblande Bukayo Saka var svår att stoppa men det var totalt sett en stabil insats från svensken”, skriver The Guardian.

”Den svenske landslagsmannen hade fullt upp med att ta hand om Aubameyangs snabba löpningar men levererade en stabil insats”, skriver The Telegraph.

Mest positiva är The Mirror med en sjua i betyg.

”Hans samarbete med Maguire ser utmärkt ut, fin kombination mellan stor-liten. Han upptäckte och klarade av farligheter.