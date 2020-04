”Det var äcklande och avskyvärd tv”

Ben Cousins var under sin karriär en av de allra största stjärnorna inom den australiska fotbollen. Han vann ligan 2006 med laget West Coast, där han också var lagkapten under sex säsonger, men det är framför allt de individuella utmärkelserna som tar plats i Cousins prisskåp. Bland dem flera all star-uttagningar, årets mål och årets ”rising star”.

Cousins har av den prestigefyllda Herald-journalisten Mike Sheahan utsetts till en av den australiska ligans 50 bästa spelare genom tiderna.

För varje framgång 41-åringen haft på planen finns minst ett tragiskt snedsteg i livet efter den aktiva karriären.

Ben Cousins satt i fängelse

Ben Cousins har haft stora problem med drogmissbruk, och 2018 spenderade han sex månader i fängelse efter att ha dömts på ett flertal punkter som bland annat gällde droginnehav, våldbrott och brott mot besöksförbud.

Nyligen sändes en ny dokumentär om Ben Cousins på australiska Channel 7, där skandalstjärnan framträder offentligt för första gången på tio år. Cousins ber bland annat om ursäkt till sin tidigare klubb Eagles, som tvingades sparka honom efter ett drogrelaterat åtal 2007.

– Jag är ledsen. Jag ångrar det väldigt mycket. Det är tydligt att klubben har påverkats negativ efter det, säger Cousins.

En del av filmen handlar om hur den tidigare fotbollsspelaren lever i dag. Han menar i intervjun att han är ”en av världens lyckligaste människor”, men vill samtidigt inte svara på frågan om han använt droger under dokumentärinspelningens gång.

Dokumentären sågas: ”Äcklande”

Reaktionerna efter Channel 7:s sändning har varit starka – och kritiker menar att kanalen exploaterat en missbrukare i behov av hjälp.

”Channel 7 bryr sig inte det minsta om Ben Cousins. De utnyttjar honom djupt”, skriver Matt Giteau, tidigare stor stjärna i det australiska rugbylandslaget.

Men allra hårdast åt Channel 7 går Shanna Whan, vd för nykterhetsorganisationen Sober In The Country.

”Han är en skör, sjuk och sårbar högriskperson som ställdes upp som en apa, bara för att få tittarsiffror. Det var äcklande och avskyvärd tv”, skriver Whan i ett uttalande enligt news.com.au.