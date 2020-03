”Det skulle chocka mig mer än någonting annat”

Tyst om Dalen.

Ja, så har det varit inledningsvis under årets silly season.

Men det är faktiskt så att lagets tredje, fjärde och femte bästa poängplockare står utan kontrakt till nästa säsong. Vi snackar alltså om succécentern Linus Holmgren, landslagscentern Jonas Svahn och lagets ryggrad Ketil Kronberg.

Så sportchefen Urban Karlsson har att göra - men känner sig trygg inför nästa säsong.

– Det är många som gillar föreningen och laget. Vi har en bra stämning, bra förutsättningar och Umeå är en bra stad att bo i, säger han.

– Vi var ju ändå i semifinal i fjol. Det var en bra säsong där vi åkte ut mot ett ”dopat” Storvreta.

”Kalmarsund hade möte med Jonas Svahn”

Barometern kom i veckan med uppgifter om att ett antal klubbrepresentanter från Kalmarsund, däribland klubbchefen Per Viberg och sportchefen Adam Kallenberg, var uppe i Umeå förra helgen. Enligt Per Viberg en ”arbetsresa”. Enligt tidningens uppgifter träffade de också Jonas Svahn under besöket.

Men Per Viberg dementerar både mötet och intresset.

– Nej, jag har inte träffat Svahn. Han är inte aktuell. Vi har redan spelare i det åldersspannet, sa han till Barometern.

Inte heller Urban Karlsson känner till mötet.

– Du är den första som sagt något om det, så jag vet inte. Jonas har inte sagt något heller.

28-årige Svahn är inne på sin femte säsong i Dalen sedan flytten från Falun. Han har gjort mellan 26 och 36 poäng varje år. Han står just nu på 24 med fyra omgångar kvar.

– Jag tar för givet att många klubbar ringer till honom, säger Urban Karlsson.

– Jag har haft ett första snack med honom och han har sagt att han vill fundera. Han har familj och barn här uppe, men det har ju flyttat folk förut. Jag tar inget för givet.

Kronberg kan spela i SSL som 40-åring

Linus Holmgren kom till Dalen från Team Thoréngruppen för två år sedan. 31 poäng denna säsong är nytt SSL-personbästa för Holmgren - som 22 år gammal är i en attraktiv ålder för många andra klubbar.

– Det är en kanonkille som vuxit ut från talang till landslagsspelare. Jag har haft tre snack med honom. Vi är inte i hamn, men det känns inte kört. Jag hoppas han ska stanna, säger Urban Karlsson.

Ketil Kronberg då?

Norrmannen är ju still going strong och får spela SSL-innebandy som 40-åring om han väljer att skriva på ett nytt kontrakt i stället för att lägga klubban på hyllan. Trots att poängskörden nästan har halverats sedan fjolåret är han fortsatt en nyckelspelare.

Där finns det ingen anledning till oro för en flytt till en SSL-konkurrent.

– Det skulle chocka mig mer än något annat om det skulle hända. Han lämnade inte ens när Warberg jagade honom som hårdast när de satsade mycket, säger Urban Karlsson.

Dalen ligger just nu sjua i tabellen. Slutspelsplatsen är inte säkrad, men laget möter nu de tre bottenlagen Warberg, Höllviken och Visby i tur och ordning.. De avslutar sedan grundserien mot streckantagonisten Helsingborg.