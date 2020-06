Underground railroad /Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead.‎

Boken jag läser just nu, som handlar om när slavar i bestämde sig för att rymma. Den är väldigt detaljerad och det är delar där de går in i hur det luktade från när vita brände svarta kroppar och annat väldigt jobbigt men viktigt att läsa.

The Sun Does Shine: How I Found Life and Freedom on Death Row av Anthony Ray Hinton.

I boken får man följa en svart man skickad till death row i Alabama för ett brott han inte begått. Där till och med polisen sa att han kommer dö för att han är svar. Men en fantastisk advokat som fick ut honom.

I know why the caged bird sings /Jag vet varför burfåglarna sjunger av Maya Angelous.

En självbiografisk roman om författarens uppväxt i amerikanska Södern. Maya Angelous arbetade bland annat i medborgarrättsrörelsen tillsammans med Martin Luther King och Malcolm X.