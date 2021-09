Det var inte kärlek vid första ögonkastet. Inte ens vid andra. Först tredje gången, sju år sedan det första mötet, ville Peder Fredricson ta över tyglarna till Catch me Not.

Ägaren, och dess tidigare ryttare Ebba Berglöf, hade då vid upprepade tillfällen försökt matcha ihop ekipaget.

Först när ”Charlie”, som hästen kallas, var fyra år testade Peder Fredricson honom för första gången.

– Jag sa till Peder att ”det där kommer att vara en riktigt bra häst”. Han provred, filmade och ringde mig dagen efter och sa att han inte hoppade tillräckligt bra, har Ebba Berglöf tidigare berättat för tidningen Hippson.

Ebba Berglöf efter EM-bronset

Först sju år senare, när hästen var 12 år, såg Peder Fredricson något speciellt med Catch me Not. Då hade han redan nobbat honom en andra gång, innan han ringde upp Ebba Berglöf och bad om att få provrida hästen en gång till.

Då hade Berglöf tävlat med ”Charlie” i Borås och börjat leverera fina resultat. Men efter två veckors betänketid valde Berglöf att låta Peder Fredricson ta över tyglarna.

– Jag tror att det är många som absolut inte tänkte någonting om den här hästen under hans första tid som tävlingshäst. Han var extremt känslig, extremt nervös, andades inte inne på banan överhuvudtaget... Det är nog många som missbedömde hästen. Nu har han hela Skåne som supportklubb. När jag går på Ica kommer folk fram till mig och säger ”det är kul med din häst, det är så roligt att den går bra”, säger Ebba Berglöf.

De båda ryttarna har båda tävlat fälttävlan och känner varandra väl. Under söndagen blev det gemensamt firande efter Peder Fredricsons bronsmedalj i EM.

Ebba Berglöf hyllar Catch me Not efter tävlingen.

– Han har gjort det väldigt fint. Det är så många rundor, det är inte bara en. Både i lagtävlingen och individuellt. Det är ett oturligt nedslag i början på banan i sista rundan men sådant händer. Det är bara att glädja sig åt ett fint brons, säger Berglöf.

Är ”Charlie” i sitt livs form?

– Det är svårt att veta men han känns väldigt fin och har gjort det den här säsongen. Han har verkligen presterat. Han är 15 år gammal men man kan inte se på honom att han är det. Han har hoppat otroligt bra. Han är en stor häst med stor galopp, han har lätt för sig på sådana här banor.

Kan tävla i VM nästa år

Det står redan nu klart att Catch me Not kommer fortsätta tävla tillsammans med Peder Fredricson så länge han är aktiv.

– Hästen är femton år så han ska inte någonstans. Han ska vara hos Peder så länge han tävlar och sedan ska han tillbaka till mig så att jag får rida lite, säger Ebba Berglöf.

– Han får kanske tävla i lite lägre klasser när han kommer hem och sedan får han vara pensionär. Jag har många unga släktingar till honom som han är duktig på att uppfostra. Han talar om för dem vad de ska göra. Det blir perfekt.

Peder Fredricson red stallets stjärnhäst All In så sent som på OS i Tokyo där det blev dubbla medaljer. Han är osäker på om valacken kommer kunna tävla ett OS till. Det i Paris 2024.

– Han är ju femton. Det är tre år till OS och jag skulle tro att han är lite för gammal. Men kanske till VM nästa år… Man vet aldrig med hästar. Så länge de håller sig sunda och fräscha kan de tävla till ganska hög ålder och vi tar ett år i taget, säger Fredricson.

Han är imponerad av ”Charlie” – särskilt med tanke på deras historia och hans egna tveksamhet om hästens kvalitet.

– Ja verkligen. Det är jätteroligt. Hans ägare är också här och det känns extra kul att ha dem på plats. De är väldigt engagerade hästägare. Det har varit och är en väldigt kul resa med honom och han blir bara bättre och bättre.