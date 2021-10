”Det är klart jag blev besviken på honom”

Beskedet att Ola Wenström skulle lämna Nent efter 13 år kom i början av året.

I Expressens granskning under våren framkom samarbetsvårigheter kring den profilerade programledaren. Wenström petades sedermera från att leda Champions League-finalen i slutet av maj, en sändning som skulle bli hans sista.

Istället tog Jennifer Kücükaslan plats i stolen och ledde tittarna genom mötet mellan Chelsea och Manchester City.

Såväl petningen som programledarvalet väckte reaktioner. Nu berättar Jennifer Kücükaslan om hur hon upplevde dagarna kring finalen.

– Någon behövde hoppa in för att köra sista sändningen. Jag fick frågan. Och då blev det tacksamt att skildra en ung kvinna som kliver in för att fylla den stolen. Sedan är det olyckligt hur det har fortsatt att beskrivas som att jag tog hans jobb. Så var det inte heller. Jag gick bredvid honom och var programledare parallellt under nästan två år innan han slutade, säger Kücükaslan i en intervju med Göteborgs Posten.

”Han bad om ursäkt”

Jennifer Kücükaslan tillbakavisar att petningen av Wenström lett till en konflikt dem emellan.

– Även i stunden visste jag att det här kommer att vara bortglömt i morgon. Sedan var det bisarrt att gå in på kvällstidningarnas hemsidor och se bilder på sig själv i samband med de här rubrikerna. Samtidigt som telefonen exploderade och jag försökte förbereda mig på en ganska stor sändning, säger hon till tidningen.

Däremot berättar hon att hon blev besviken på sin tidigare kollega.

– Det är klart jag blev. Efter att ha jobbat ihop så många år och gjort program ihop kände jag att det fanns en stor yrkesmässig respekt från hans sida gentemot mig.

Bland annat gillade Wenström en tweet som innehöll nedsättande beskrivning av henne - något han bett om ursäkt för i dag.

– Han hörde av sig och sa att det var ett misstag, att han inte hade läst hela tweeten och inte lajkat den med flit. Han bad om ursäkt om jag tagit illa vid mig. Det får jag förstås välja att tro på och ursäkta.

I början av oktober blev det klart att Ola Wenström blir programledare för spelbolaget ATG:s fotbollssatsning. Han kommer bland annat att arbeta med bolagets nya spelsatsning ”Big 9” som har premiär under lördagen.

