På Hannah Ekwalls gravsten hittar man levnadsåren 1982 till 2021 och orden ”För alltid älskad, för evigt saknad”, men på baksidan hittar den som tittar noggrant också något annat.

Mamma står det i ett fint handritat turkost hjärta.

– Tindra har gjort den. Det är en teckning så hon fick något eget på gravstenen, säger Patrick Ekwall.

Det har gått tio månader sedan sportjournalistens fru, Tindras mamma, gick bort i bröstcancern.

Nu ligger hon begravd under en rönn på Bromma kyrkogård.

Han tar bort löv från gravstenen och tänder två lyktor.

– Så baby boom... säger han lågt till sin fru och lägger sin hand på den hjärtformade gravstenen.

– Hannah var väldigt noga med att det skulle vara ordning och reda så då försöker jag fixa här. Jag vill inte att hon ska bli förbannad när hon tittar ned på oss här nu, säger han och ler.

När det väl tog slut gick det blixtrande snabbt

Patrick Ekwall är glad att även dottern Tindra tycker om att åka till graven. Åttaåringen har valt mycket av det som finns vid gravstenen, bland annat en fjäril. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Han åker regelbundet hit med deras dotter Tindra, åtta år. I familjen finns även hans dotter Wilma, 22, från ett tidigare förhållande.

– Tindra gillar att komma hit, säger han. Jag märker på henne att hon känner sig lugn och trygg här. Det är jag glad för. Hon hade kunnat vägra också. Jag brukar säga att vi ska åka till mamma, då gör vi det.

Han byter några ord med sin fru när han är här.

– Jag brukar säga vardagliga saker som ”I dag har varit en jobbig dag”, ”I dag har varit en rolig dag”, ”I dag har jag och Tindra gjort det här” eller ”Fan, Hannah, i dag skulle vi gjort det här”.

Hannah Ekwall vilar under en rönn på Bromma kyrkogård. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Patrick Ekwall tar en bild på gravstenen som han skickar till Hannahs mamma som bor i Linköping. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Patrick Ekwall tänder ljus vid graven. Han vill inte att Hannah ska ligga i mörker. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Dottern Tindras teckning på mammas gravsten. Mamma står det i ett turkost hjärta. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det blir jag ännu mer ledsen av”

Patrick Ekwall, 56, hann aldrig prata med sin fru om hur livet skulle bli om det värsta hände.

Hannah talade inte om sådant.

– När det väl tog slut gick det blixtrande snabbt, säger han. Hon försvann ur medvetandet. Vi pratade aldrig om vad som skulle hända efteråt om hon inte klarade det, hur jag ska bete mig och vara med Tindra. Nu handlar mycket om hur Tindra ska minnas sin mamma. Jag vill att Hannahs minne ska leva vidare inte bara genom att vi pratar om henne utan genom att vara som hon var litegrann.

– Jag vill forma en framtid så som Hannah hade velat ha den även om hon inte är med oss.

I bilen, på väg hem från kyrkogården, försöker han beskriva hur mycket Tindra betydde för Hannah.

– Hannah och Tindra satt ihop, säger han. Jag hade redan ett barn och Hannahs dröm var att få ett barn. Det tog ett tag innan vi fick Tindra och när vi fick henne blev det väldigt mycket Hannah och Tindra, men inte för att jag valde bort något utan för att Hannah gick upp i Tindra så mycket. Det blev naturligt. De var e x t r e m t tajta. Så när hon gick bort... Det blev en väldig omställning.

Patrick Ekwall och Hannah gifte sig i Los Angeles i november 2017. Här med döttrarna Wilma och Tindra. Foto: CRISTOPHER BENITAH / OVERTID

Lyckligt brudpar. ”Vi ville göra det för oss själva, vi fyra och inte ens de i vår närhet har vetat”, sa han efter deras bröllop. Foto: CRISTOPHER BENITAH / OVERTID

Senare hemma i köket berättar Patrick Ekwall att han har en tuff natt bakom sig.

– Tindra var som en fiolsträng i går kväll, säger han. Då vet jag att hon saknar sin mamma, och då måste jag få ut det ur henne. Det är viktigt. Då är det sjukt jobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt att mitt barn ligger och skriker efter sin mamma som inte finns. Men det är bättre det än att hon håller det inom sig för då hade jag inte fått henne till skolan i morse.

Jag minns att Hannah sa förra julen, det är ju hemskt, jag tänkte på det precis nu, men hon sa: ”Är det här sista julen jag firar?

Patrick Ekwalls huvudmål nu är att hjälpa dottern Tindra med sorgearbetet. ”Varje dag som Tindra går till skolan är en liten seger för mig”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Granen är klädd och hemmet julpyntat precis som förra julen då Hannah fortfarande levde. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Patrick Ekwall lärde sig uppskatta och ta hand om styckblommor under förhållandet med Hannah. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han berättar om sitt sorgearbete för att hjälpa andra, men inte för att komma med pekpinnar eller riktlinjer för hur andra ska hantera sin förlust.

– Alla är olika. Och jag är amatör på det här. Jag, Tindra och Wilma lär oss att bearbeta det här varje dag, säger han.

– Varje dag som Tindra går till skolan är en liten seger för mig. Det mår jag bra av. Och det har hon gjort i stort sett varje dag den här terminen. Men det är klart att det är en kamp rätt ofta. Och Wilma är ju också jätteledsen. Hon och Hannah var jättetajta så hon tycker också det är jättejobbigt så klart. Men Wilma är vuxen. Är man åtta år som Tindra är man ledsen, men man kan inte sätta ord för det.

Är det ett tufft dilemma att man kanske inte vill visa upp sorgen för Tindra, men samtidigt måste saknaden få vara en naturlig sak?

– Ja, men det måste man visa, säger han. För det första läser Tindra av mig som en bok. Hon scannar av så jag måste vara lite försiktig med saker jag säger. Men mitt mentala tillstånd är svårt att påverka själv. Så om jag blir ledsen tröstar Tindra mig för att barn tänker ”Den här måste jag skydda nu, jag har bara en kvar”. Det har jag fått veta av min psykolog. Det låter hemskt, men det är så barnet tänker, som ett djur. Det blir jag ju ännu mer ledsen och berörd av.

I bokhyllan vid ett foto av Hannah har Patrick Ekwall placerat trähjärtat som hustrun höll i handen när hon dog. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Lyckligare dagar. På kylskåpet finns ett foto där Hannah busar med dottern Tindra. Foto: ANNA-KARIN NILSSON ”Jag håller det i handen och för att känna lite närhet och värme ibland”, säger Patrick Ekwall om Hannahs trähjärta. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det bara kryper efter mig och trycker sig in, tränger sig in i kroppen på mig. Sedan när man vaknar dagen därpå är allt normalt igen.

Hemma i huset i Bromma är det julpyntat precis som förra året då Hannah fortfarande levde.

– Jag minns att Hannah sa förra julen, det är ju hemskt, jag tänkte på det precis nu, men hon sa: ”Är det här sista julen jag firar?” Mest på skoj egentligen som hon kunde göra, men ibland undrar jag hur mycket hon visste och tänkte. Det var knappt två månader innan hon gick bort.

En av Hannahs bröstsystrar, en kvinna som drabbats av samma sjukdom, och som fick stöd av vänskapen med henne, har lämnat ett armband på hennes gravsten. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Ekwall har aldrig varit någon stor älskare av julen. När alla sa att sorgearbetet skulle bli extra tufft under helgdagar, tänkte han att det inte skulle gälla honom. Och nu är plötsligt röda dagar obarmhärtigt tunga.

– Alla dessa förbannade högtidsdagar, fars dagar och mors dagar, kan fara åt helvete känner jag för det har varit jättejobbigt. Men även skolavslutning som jag vet att Hannah hade älskat. Alla helgons dag... vem fan brydde sig om alla helgons dag innan, men då kryper det på mig för det är något speciellt för både mig, Tindra och Wilma.

– ”Out of the blue”, fast att man aldrig brytt sig om de dagarna, kommer det smygande. Jag vet inte om det är omgivningen, eller vad det är som gör att jag mår skit. Och nu är det julen och jag vet inte om jag ser fram emot det. Jag har svårt att se det som en vacker härlig dag den här gången. Sedan kommer Hannahs födelsedag, hon skulle fylla 40 år den 9 januari. Det kommer också vara väldigt jobbigt. Alla säger att de dagarna är jobbiga, men jag trodde inte att jag skulle bry mig så mycket, men det blir bara så. Det bara kryper efter mig och trycker sig in, tränger sig in i kroppen på mig. Sedan när man vaknar dagen därpå är allt normalt igen.

Helgdagar har varit jobbiga sedan Hannah dog. ”Mors dag, hur kul är det när man inte har någon mamma längre?”, säger Ekwall i sitt kök. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Han märker att även dottern påverkas.

– Omgivningen hanterar vissa dagar på ett visst sätt. Det har även Tindra märkt av. Folk pratar om de där dagarna i skolan. Mors dag, hur kul är det när man inte har någon mamma längre? Helgdagarna blir speciella.

Och hur tänker du med julen?

– Att den också kan fara åt helvete, säger han.

– Jag hoppas att jag lärt mig av de andra dagarna. Jag måste försöka hantera det så bra jag kan. Jag får inte som tidigare tro att det nog inte kommer så att det sedan kommer som en chock, en överraskning med ångest. Nu måste jag inse att jag vet att det kommer och hantera det ut efter det. Men vi ska fira lite jul med Wilma och hennes familj och sedan ska vi åka bort till Kanarieöarna och Tindras mormor.

”Jag hade hellre dött själv”

I bokhyllan har han ställt ett foto på Hannah. Vid fotot ligger ett trähjärta.

– Det är ett trähjärta som hon höll i handen när hon dog. Jag håller det i handen och för att känna lite närhet och värme ibland, säger han.

Patrick Ekwall träffar en traumapsykolog regelbundet.

– Hon arbetar i princip bara med familjer där någon försvunnit. Hannah träffade henne sista månaderna. Hon är väldigt bra hjälp. Hon har svar på mina frågor. Jag vill inte ha någon som klappar mig på kinden och tycker synd om mig. Jag kan fråga henne: ”Är det normalt att mitt barn gör så här?” eller ”Är det normalt att jag tänker så här?”

Vi vill ju leva kvar här, för vi älskar huset och vet att Hannah älskade huset och Hannah lever kvar här

Traumapsykologen har sagt till honom att inte ha dåligt samvete när han lyckats ha roligt med vänner.

– Jag kunde få så dåligt samvete och tänka: ”Är jag glad, min fru är död?”. Men då sa hon: ”Nu får du lägga ned, det är ett gott tecken ju!”

Han har försökt göra ”roliga och knäppa saker” med Tindra, saker som han vet att även Hannah skulle ha älskat. Och han har köpt en lägenhet i Marbella i Spanien.

– Jag ville skaffa något eget, jag, Tindra och Wilma, där vi inte hade några minnen som lever kvar i väggarna. Vi vill ju leva kvar här, för vi älskar huset och vet att Hannah älskade huset och Hannah lever kvar här, och det är underbart, men kanske mår vi bra av något som bara är vårt. Vi kommer ju inte glömma Hannah för det.

Expressens reporter Robert Börjesson och Patrick Ekwall. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Han skriver en bok om Hannah som ska släppas i höst på förlaget Bokfabriken.

– Ett skäl är definitivt att hylla Hannah och att Tindra ska kunna läsa boken när hon blir äldre. Sedan tror jag att det kommer hjälpa många människor. Det kommer även vara viktigt för mig terapeutiskt. Det blir en del av sorgearbetet.

Patrick Ekwall är ambassadör för bröstcancerfonden.

De har tre ambassadörer sedan tidigare: Emma Wiklund, Blossom Tainton Lindqvist och Anna Stadling.

I rollen ingår bland annat att få kvinnor att regelbundet undersöka sig för bröstcancer, men också att dela med sig av sina erfarenheter som efterlevande.

Och på Instagram kommer hälsningar som visar att krönikören och tv-programledaren inte gör det förgäves.

– Boosten för mig, med hela ambassadörskapet för bröstcancerförbundet och allt annat som jag gör, är att så många människor hör av sig och säger att det hjälpt dem, säger han. Flera kvinnor som i princip ligger på dödsbädden skriver att ”nu kan jag dö och må bra för nu har du visat att de efterlevande kan ha ett bra liv ändå”. Jag tror den tanken dyker upp hos många i någon slags dödsångest, och jag har inte varit med om att folk pratat så mycket om det. Antingen är det tabu eller bara något man tycker är jobbigt. Det känns tillfredsställande att jag hjälper med det.

Det låter hemskt, men jag fick ju uppleva Wilmas resa från barn till vuxen. Det känns mer rätt om hon fått det med Tindra än att jag ska få göra det

Även Hannah pratade öppet om sina känslor kring sjukdomen när hon fortfarande levde.

– Så som jag känner Hannah så hade hon älskat att jag var så här öppen med allt och hjälpt andra som är i samma situation, som hon hjälpte andra när hon var sjuk, säger han.

På kylskåpet har han satt upp en serie foton på Hannah och Tindra tagna i en fotoautomat. Hannah sträcker ut tungan och gör en tokig min. Tindra skrattar.

– Det är på alla sätt så vidrigt orättvist hemskt och fruktansvärt att Hannah rycktes bort från oss, världens bästa människa, men tyvärr så kommer hon inte in genom dörren där bort igen, även om jag ibland sitter och hoppas på det. Det är bara att inse det, säger han.

– Och vi kan tycka att det är orättvist, men jag, Hannah och Wilma lever och då måste vi försöka leva så bra vi kan. Men det är för jävligt, jag hade hellre dött själv.

Har du tänkt det ofta, ”Jag önskar att jag dött i stället?

– Ja. Oh ja, speciellt när det hände. Jag är ju mycket äldre och hade det handlat om att ta en kula hade jag hellre tagit den. Jag hade hellre sett...

Han tystnar innan han fortsätter.

– Det låter hemskt, men jag fick ju uppleva Wilmas resa från barn till vuxen. Det känns mer rätt om hon fått det med Tindra än att jag ska få göra det. Det är klart att jag känt så. Men nu är vi här, vad ska vi göra? Vi kan inte ändra på det tyvärr. Det går inte... det går inte.

LÄS MER: Lindelöfs stöd till Patrick Ekwall: ”Han beklagade”

LÄS MER: ”Hannah är död – ska jag sitta här och skratta då?”

LÄS MER: ”Vi pratade aldrig om slutet – det fanns inte i Hannahs värld”