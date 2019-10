Duke Williamson är basketvärldens mest omtalade namn på många år – kanske någonsin. 19-åringen slog flera collegerekord under sin första säsong med Duke, och uppmärksamheten var enorm när Williamson valdes som etta i draften av New Orleans Pelicans.

NBA-säsongen drar i gång under natten – men basketvärldens mest efterlängtade debut sedan LeBron James intåg i ligan dröjer. Supertalangen har haft problem med sina knän sedan high school, och under måndagen bekräftade Pelicans att han tvingats till en operation. ESPN skriver att Williamson kan bli borta från spel i upp till två månader.

Beskedet om Zion Williamson ”ett hårt slag”

The Ringer kallar beskedet för ”ett hårt slag för hela sportvärlden”, och menade att flera NBA-pampar förmodligen slet sitt hår i frustration när de nåddes av nyheten. Detta då ligan räknat med Williamson som ett av säsongens stora affischnamn.

”Det vore sjukligt okänsligt att nämna hur oturligt det här är för ligachefer”, skriver sajten.

Under försäsongen snittade Williamson 23 poäng per match. New Orleans Pelicans trejdade bort superstjärnan Anthony Davis till Los Angeles Lakers i vintras.

Pelicans möter de regerande mästarna Toronto Raptors i NBA-premiären. Matchen spelas 02.00, natten till onsdagen.