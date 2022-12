Alexandra Eckersley, adoptivdotter till basebollegendaren Dennis Eckersley, anklagas för att ha övergett sin nyfödda bebis i en skog i New Hampshire i nordöstra USA.

På juldagen ska 26-åringen ha fött en son i ett tält, som hon bor i, och därefter lämnat honom i den sju grader kalla skogen.

Polisen hittade bebisen under natten till annandagen amerikansk tid och Eckersley greps.

Enligt The New Post hade bebisen svårt att andas men var vid liv, och tillståndet har förbättrats under den senaste tiden.

Alexandra Eckersley ska ha varit påverkad av droger och har inte något minne av födseln. Boston Herald rapporterar att 26-åringen berättat för polisen att hon lämnade barnet för att rädda sig själv.

Alexandras pappa, Dennis Eckersley, som vann World Series och är invald i MLB:s Hall of fame, är ”i total chock” efter händelsen.

– Vi är helt förkrossade över händelserna som utspelade sig på julnatten när vår dotter ”Allie” födde ett barn medan hon bodde i ett tält. Det är hjärtskärande att ett barn föddes under så otänkbara förhållanden och under så tragiska omständigheter. Vi hade ingen aning om Allies graviditet, säger familjen Eckersley i ett uttalande, rapporter New York Post.

Lider av psykisk ohälsa

Vidare skriver familjen att dottern lider av psykisk ohälsa.

– Allie är vår älskade dotter som vi adopterade vid födseln. Även om det är smärtsamt att dela med sig, känner vi att det är nödvändigt att dela med oss av ett större sammanhang kring Allies bakgrund. Allie har lidit av svår psykisk ohälsa hela sitt liv. Allie var inlagd på sjukhus flera gånger för sin sjukdom och bodde i flera bostadsprogram. Vi gjorde vårt bästa för att få Allie all hjälp och stöd som var mänskligt möjligt, säger familjen.

– När Allie blev vuxen fanns det ännu mindre vi kunde göra eftersom hon var juridiskt fri att fatta sina egna beslut så länge hon inte var en fara för sig själv eller andra. Enligt gällande lagar fanns det helt enkelt inget sätt att tvinga henne att få behandling. Ändå fortsatte vi att stötta henne så gott vi kunde.