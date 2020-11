Därför sa Yvette upp sig från SVT-jobbet

Djurgårdskanalen kämpar för att visa sig från sin vackra sida. Novembers gråhet, och luftens råhet, har övertaget den här tisdagen. Trots det är Yvette Hermundstad glad. Hon gör sig just nu redo för vinterns helger med gänget i ”Vinterstudion”.

– Premiären – jag ser fram emot den kanske mer än någonsin. Det tror jag att jag har sagt förut, men det är ändå lyxigt att se fram emot ännu en säsong så mycket.

Samtidigt som förberedelserna är i full gång fortsätter viruset härja i Sverige och resten av världen. Och pandemin försätter det mesta i osäkerhet.

– Jag är väldigt ödmjuk inför det, vi vet inte vad som kommer hända. Det ligger ett tävlingsschema och det ligger en plan för våra 17 helger och tre världsmästerskap och Vasalopp. Men sedan vet ju ingen vad som händer, det får vi ta då tänker jag. Jag är mentalt förberedd och ödmjukt inställd till att förändringar kan ske.

”Levt väldigt väldigt restriktivt”

När vi två ses gör vi det utomhus och på avstånd. Under promenaden längs kanalen berättar programledaren var det är viktigt för henne att följa restriktionerna.

– Privat har jag levt väldigt väldigt restriktivt under hela den här perioden och gör det alltjämt. Vi vet ju ingenting om vad som kommer hända. Jag tänker att när vi väl tittar tillbaka på den här tiden, vill i alla fall jag känna att jag gjorde vad jag kunde. Även om vi inte vet allt just nu, men det vi vet – så vill jag leva just nu i alla fall.

Har du känt oro under den här tiden?

– Jag är väldigt bra på att vara i nuet och ta saker för vad det är och när de väl sker. Givet att alla runtomkring en är friska, för det är i grunden det viktiga. Just oro har jag inte känt, men däremot är det en hel ny värld vi lever i just nu så den förhåller jag mig till.

Hur har du tacklat övergången till den nya världen?

Yvette funderar en stund innan hon tittar upp och svarar.

– Har inte det kommit successivt för oss alla? Först dök den här pandemin upp i världen och sedan har vi vart efter fått lärt oss leva med den och vant oss vid den, så här är det just nu och att allt kan förändras väldigt väldigt snabbt. Det är något att ha med sig in i den här vintersäsongen också.

Foto: SVEN LINDWALL

Berättar om tittarnas brev

När vi går över Djurgårdsbrunnsbron undrar jag om Yvette Hermundstad någonsin tröttnar på ”Vinterstudion”.

Hon ser ut att bli genuint överraskad av frågan.

– Det har aldrig någonsin hittills dykt upp någonstans i mitt system. Nej, jag har aldrig ens tänkt tanken, säger hon med ett skratt.

Det folkkära programmet har blivit en självklar del av många svenskars helgförmiddagar under vinterhalvåret. ”En lägereld att samlas kring” beskriver SVT-profilen själv det som.

– Om det är så att vi kan vara sällskap åt en endaste person som känner sig mindre ensam då så gör det mig väldigt glad. Vi får mycket respons från tittarna, det kommer mejl och det kan komma brev också, även om det är 2020 kan det komma riktiga brev från tittare som är tacksamma för att vi finns där.

– Jag tycker det är så stort och ärofyllt att ens ta in, att vi kan göra skillnad för någon.

Har ni fått något som sticker ut?

– Det var för något år sedan, då var det inget brev som kom utan det kom en blombukett till mig och André som tack för den vintern. Det var en äldre kvinna någonstans ute i landet som alltså skickat blommor för att tacka – det är ju enormt.

Men det som i många år varit sig likt kommer förändras snart förändras.

En grundsten försvinner för SVT när tv-rättigheterna för hela världscupen och VM säsongen 2021/2022 ägs av Nent Group, som sänder i Viaplay och tv-kanalerna TV3 och TV6.

Hur ser du på att längdskidorna försvinner nästa år?

– Det som fortfarande som kommer att finnas kvar i massor med år är skidskyttet, längd och alpint i Schweiz och Österrike i flera år och även de nationella premiärerna. Så en hel del finns ju kvar hos SVT, säger Hermundstad som inte vill tänka på framtiden.

– Det blir ett annat utbud, det blir ett annat innehåll. Så är det, men det är då tänker jag. Nu är nu.

Foto: SVEN LINDWALL

Uppväxt i stallet

Om vi riktar blicken bakåt i stället. För snart fyra år sedan valde hon att säga upp sig från SVT för att börja frilansa.

– Min intention med att jobba som frilans var att fortsätta sända ”Vinterstudion” under säsongen då det snöar. Och för att utöver de fem månaderna på året ha möjligheten att göra andra saker, som jag också vill göra och som ger en massa energi. Som andra program och saker som utvecklar mig och ger mig energi. Vilket jag tycker leder till att jag just har ännu mer att ge när jag kommer in i vintern.

Gör du saker utanför SVT?

– Jag gör andra saker som inte syns i tv, säger hon och fortsätter:

– Jag gillar att både skapa och sända ut program. Jag har jobbat i väldigt många år på olika positioner, bakom kameran i produktion och i kontrollrum. Att skapa program och programutveckla, tycker jag är kul, det har jag ägnat en del tid åt utöver att leda till exempel Victoriadagen, Världens Barn Galan, Sommaröppet när det varit sommar och ingen snö.

Två tjejer rider fram på två ståtliga hästar. Deras närvaro får henne att lysa upp.

– Åh, nu blir jag ridsugen. Titta vad fina. Nu blev jag väldigt avundsjuk att de red där.

– Jag är gammal ridtjej, jag är uppväxt i stallet.

En ritt för 20 år sedan satte stopp för mycket av ridandet. Hermundstad föll när hon i full galopp hoppade över ett dike och slog nacken i en sten.

– Det är väldigt många år sedan nu jag skadade mig rätt illa. Jag mår bra i dag, jag yogar och tränar mig i form, så rider gör jag men inte så ofta. Så nu när de prasslar fram i höstloven där blir jag avundsjuk.

Träningen är också det som får henne att orka de många, och långa, livesändningarna.

– Jag förbereder mig fysiskt genom att träna, det väljer jag att tro är grunden till att orka. Sedan gäller det att vila och återhämta sig där emellan så klart.

– Dansa pausa är väl en metafor, man kör tränar jobbar och sedan pausar. Jag är väldigt bra på att pausa också. Det ska inte underskattas, att vila, pausa, göra helt andra saker. Det är en nyckel tycker jag.