Dackarna stormar mot guldet – har drömläge

Dackarna gav rivalen Västervik respass i semifinalen och blev återigen klart för final. Smederna stod för en stark vändning mot Rospiggarna förra veckan och avslutade rysaren med två femettor vilket alltså gav en finalplats.

Under tisdagen var det länge osäkert om finalen blir av. Detta till följd av stora mängder av regn som påverkade banan. Därför sköts starten upp med en halvtimme och när det var väl dags var det till en början jämnt.

”Får inte glömma att de är ett bra lag”

Men därefter tog Dackarna kommandot och den första femettan kom i det tredje heatet genom Michael Jepsen och Jacob Thorssell. Därefter drog de ifrån ytterligare och halvvägs in hade de en klar ledning. Smederna försökte krympa poängavståndet och i så fall få ett litet bättre utgångsläge inför den andra finalmatchen, men Dackarna avslutade starkt och i det sista heatet blev det återigen en femetta och man har nu 16 poäng tillgodo inför onsdagens rysare. Den första finalmatchen slutade 53-37 och final nummer två avgörs på onsdag i Eskilstuna.

– Det känns tungt. Vi hänger på bra men sen hittar de (Dackarna) något vi inte hittar. Vi får inte glömma att de är ett väldigt bra lag. Det är besvikelse just nu men det är inte över förrän det är över. Nu ska vi göra allt imorgon men minus 16 poäng är ju inget drömläge. Nu gäller det att vi går ut och krigar. Det är 15 heat så vi får se hur långt det räcker, säger Smedernas lagledare Jerker Eriksson i C More.

– Nu gäller det att ladda om snabbt så vi får bra start imorgon (onsdag). Det är bara halvtid nu, säger Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg.

Jason Doyle var poängkung med 13 inkörda poäng. Lagkamraten Jacob Thorssell skrapade ihop tolv poäng.