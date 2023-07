Förbudet gäller idrottare som bytt kön efter (den manliga) puberteten och i samtliga tävlingsklasser.

Det meddelar Internationella cykelförbundet (UCI).

Beslutet kommer efter att amerikanen Austin Killips i maj blev den första transperson att vinna en etapp på UCI-nivå. Segern kom under sista dagen av Tour of the Gila i New Mexico.

Hon tackade för stödet då.

– Det visar att Twitter inte är verkligheten, sade hon enligt NTB.

Därefter har kritiken mot hur UCI hanterat frågan ökat. Bland annat har trefaldiga OS-silvermedaljören Inga Thompson anklagat UCI för att ”döda kvinnornas cykling”.