Chris Holmes anklagas för ofredande av massös

När Lord Chris Holmes var 14 är gammal blev han blind, bara från en dag till den andra.

Han har vunnit totalt nio guld och flera andra medaljer och ses som den mest framgångsrika paralympiska simmaren i Storbrittanien.

Bland annat under Paralympics i Barcelona, 1992, vann han sex (!) guld.

Utnämnd till herre efter karriären

Efter hans karriär har den 47-åriga britten varit väldigt involverad i olika välgörenheter, så som the Duke of Edinburgh Awards, the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, Help for Heroes and Guide Dogs.

Han har även belönats för alla sina stora framgångar, först fick han titeln Baron Holmes of Richmond och 2013 lyftes han upp till the ”House of Lords”.

Men nu har han stött på problem. Under måndagen startade åtalet mot den blinde Holmes efter att han ska ha tafsat på hans massörska.

Holmes nekar till alla anklagelser

Det var i mars som han bokade in en massage på ett lyxigt hotell i England och under de 90 minuter som det pågick ska han ha tafsat på massörskan, menar de i åtalet.

Men Chris Holmes nekar till alla anklagelser, vilket han även meddelade till domstolen under måndagen. Han leddes in till domstolen och fick därefter presentera sitt namn, sin ålder och adress innan han skulle presentera hans fall. Holmes menar att han inte är skyldig och kommer fightas för att inte fällas.

Fram till nästa förhör, som sker den 19:e augusti, blev han utsläppt på borgen.