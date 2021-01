Brottaren döms till döden: ”Avskyvärt”

Det var i september 2020 som Navid Afkari fick dödsdomen. Brottaren dömdes för att ha mördat en säkerhetsvakt under protesten två år tidigare. Enligt rapporter ska Afkari ha utsatts för tortyr när han erkände ett brott han inte begått.

USA:s president Donald Trump, liksom stora delar av idrottsvärlden, vädjade till Iran att inte verkställa domen.

”Till ledarna i Iran, jag skulle verkligen uppskatta om ni skonade den här mannen och inte avrättade honom. Tack!”, skrev Trump på Twitter.

Men trots flera protester avrättades Navid Afkari.

”Borde förbjudas från all idrottsaktivitet”

Nu har brottaren Mehdi Ali Hosseini från Iran dömts till döden för ett mord som begicks 2015. Det är oklart om 29-åringen erkänt brottet av fri vilja, rapporterar Fox News.

– Den iranska regimen måste hållas ansvarig för deras avskyvärda brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Ellie Cohanim på det amerikanska utrikesdepartementet enligt tv-kanalen.

Nu höjs flera röster mot den Internationella olympiska kommittén om att Iran inte ska få tävla i internationella sammanhang.

– Regimen bör förbjudas från all olympisk och internationell idrottsaktivitet tills den slutar att mörda idrottare, säger Cameron Khansarinia, ordförande för National Union for Democracy in Iran, till Fox.

Rob Koehler, generaldirektör för idrottsorganisationen Global Athlete:

– Den iranska regimen mördade Navid Afkari den 12 september 2020, och nu har de planerat att avrätta en annan brottare, Mehdi Ali Hosseini. Hur mycket mer bevis behöver Internationella olympiska kommittén och United World Wrestling upphäva Irans nationella olympiska kommitté?, säger han.