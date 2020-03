EXTERN LÄNK: Se alla filmer om Rebecka, hennes liv, drömmar och utmaningen mot Jonas Björkman





2011 var Rebecka Sternisa Bellander 16 år gammal. Mycket av hennes liv kretsade kring sporten som hon brunnit för och haft med sig ända sedan hon var barn: Fotbollen.

Trots sin unga ålder spelade Rebecka redan i division 3, provtränade med utvecklingslag och hade precis börjat en gymnasielinje med fokus på just fotboll.

– Jag gick första terminen när jag fick den här sjukdomen väldigt plötsligt, säger hon.

Sjukdomen kom plötsligt

Det var på natten när Rebecka låg och sov som hon drabbades av en mycket ovanlig sjukdom. På mindre än två dygn hade hon förlorat all känsel från midjan och neråt.

– Sjukdomen är autoimmun, man kan säga att kroppens eget immunförsvar angriper sig själv. Det ledde till att jag fick en inflammation i det centrala nervsystemet som styr muskler, rörelse och känsel, säger Rebecka som sedan dess suttit i rullstol.

Hon beskriver det som ren otur att just hon drabbades.

– Det kändes overkligt. Det var en väldigt stor chock.

Fann tennisen

Redan året efter att sjukdomen slagit till, vid 17 års ålder, fann Rebecka Sternisa Bellander tennisen.

– Det var en otrolig känsla. Man glömmer bort att man är begränsad och har ett handikapp. Du känner dig fri, helt enkelt.

Tennisen skulle visa sig passa Rebecka perfekt och i dag, nio år senare, har hon vunnit SM i rullstolstennis fem gånger.

Och nu siktar hon mot nästa stora utmaning – Paralympics.

– Det är mitt stora mål just nu.



