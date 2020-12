Spela quiz & fantasy här

Tro det eller ej, men Counter-Strike började som ett sidoprojekt för en student som kommit till Kanada som flykting från Vietnam.

1998/99 gick Minh ”Gooseman” Le sitt fjärde år på Simon Fraser University i Vancouver, där han studerade datavetenskap. 21-åringen ville ha ett projekt att visa upp för att få arbete som spelutvecklare efter sin examen.

Han började programmera en modifikation av FPS-spelet Half-Life. ”Modden” fick namnet Counter-Strike och Minh Le skapade den tillsammans med Jess Cliffe. Den första betaversionen var klar i juni 1999. Counter-Strike spred sig och blev snabbt den modifikation som var allra populärast bland Half-Life-spelarna. När fjärde betaversionen hade kommit köpte spelföretaget Valve (som stod bakom Half-Life) rättigheterna till Counter-Strike. De värvade även Le och Cliffe till Washington för att jobba vidare med projektet.

Spelet med flest proffs

I november 2000 släpptes Counter-Strike som ett eget spel. Den virtuella kampen mellan ett lag med terrorister och ett lag med anti-terrorister skulle utvecklas till e-sportens största spel – med flest professionella spelare och hundratals miljoner kronor i prispengar.

1.6-uppdateringen som kom sommaren 2003 blev den version som skulle dominera i tio år framöver. Prispengarna växte explosionsartat. Sverige är den klart mest framgångsrika nationen i 1.6-historien. Svenska lag spelade in 25 miljoner kronor – vilket är nästan dubbelt så mycket som lagen från USA skrapade ihop. Den blågula dominansen var nästan overklig. I tidernas penningliga för Counter-Strike 1.6 finns tre svenskar på topp-tre – och 18 bland de 50 främsta. Vid sidan av 1.6 fanns andra långlivade varianter av CS. Inte minst Counter-Strike: Source (från 2004) etablerade sig på den professionella e-sportscenen, men blev aldrig lika stort som 1.6.

Lanseringen av Source delade Counter-Strike-entusiasterna i två läger. Kritikerna menade att Source hade fjärmat sig för långt från originalet.

CS:GO tog över

2012 kom Counter-Strike: Global Offensive – det som idag är den största e-sporten med över 13 000 professionella spelare genom tiderna och enormt publikintresse. Men även CS:GO hade sina barnsjukdomar. Under sitt första år fick spelet kritik för att vara en uppsminkad version av Counter-Strike: Source. Många spelare återvände till gamla hederliga Counter-Strike 1.6 eller Source där de var mer bekväma. Men efter mer än 60 uppdateringar som innebar stora speljusteringar, nya kartor och funktioner gjorde Counter-Strike-communityn sin permanenta övergång till CS:GO. Även om Sverige inte dominerar som under 1.6-epoken finns de svenska lagen Ninjas in Pyjamas och Fnatic stadigt med bland världens tio-tolv bästa.

Och Minh ”Gooseman” Le? Jo, den förre studenten som startade Counter-Strike-serien har hunnit bli 43 år – och är fortfarande verksam som spelprogrammerare.

