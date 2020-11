LÄNK: Testa dina CS:GO-kunskaper – läs mer

REZ, Plopski, Twist, Nawwk och Hampus. Så heter de när de spelar. Tillsammans är de ett av världens tio bästa CS:GO-lag.

I verkliga livet heter de Fredrik Sterner, Nicolas Gonzalez Zamora, Simon Eliasson, Tim Jonasson och Hampus Poser. Fem killar i åldern 18–25 år som har hamnat på samma plats av en enda orsak: De är enormt skickliga på att spela Counter-Strike: Global Offensive.

Alla fem har sina individuella kvaliteter och sina egna uppfattningar om hur spelet ska spelas.

Och coachen Björn ”Threat” Pers har sina idéer om hur CS:GO spelas på bästa sätt. Hur funkar det att få ihop den bästa enheten av alla profilerna?

– Jag jobbar med människor som är så otroligt passionerade. De har ofta väldigt starka åsikter, och det är väldigt mycket känslor inblandade. Samtidigt har jag själv dragits mer till det logiska, och jag försöker strukturera allting, säger ”Threat”, och fortsätter:

– Det är en utmaning att någonstans möta spelarna och försöka få dem att se att vi faktiskt kan bryta ner ett moment i flera delar och tänka på ett annat sätt. När spelare blir känslosamma kan det bli att de säger: ”Jag kan inte göra det här! Vi kan inte spela den här banan!” Där måste jag lyckas nå dem. Det kan jag tycka är väldigt svårt.

Den svåra balansgången

Att tävla i lagsport handlar om att skapa bästa möjliga helhet och samtidigt ta vara på spelarnas individuella skicklighet och passion. Att få kollektivet att fungera utan att kväva spelarnas kreativitet. Men laget kan inte hela tiden spela som varje individ vill.

– Det går inte att göra så att alla är bekväma hela tiden. Men de ska ha kul, för passionen är så viktig. Man kan komma in i en sorts zon där allting bara funkar. Ett sånt flow hamnar man oftare i när man har kul. Men samtidigt finns alltid det tekniska och det strategiska i CS. Du måste göra rätt taktiskt, för annars kommer motståndarna bara att spela ut dig. Det är hela tiden en balansgång. Den är svår, men väldigt rolig.

Vill ge spelarna kontrollen

Intresset för det taktiska, att det alltid krävs ett lagspel för att lyckas i CS – det är det som har drivit Björn Pers genom karriären. Först som professionell spelare, nu som coach på toppnivå.

– Det är ett sånt otroligt djup i spelet. Det finns banor som vi spelade redan 1999 och som är kvar idag, där lag ändå hittar nya sätt. Du kastas fortfarande in i nya situationer där du måste improvisera och använda din erfarenhet. Liksom: ”Okej, nu är jag i ett läge här! Jag vet att tre stycken där borta gör det där, jag har de här vapnen som jag kan använda. Nu måste jag utifrån allt detta fatta snabba beslut.” Den här delen av spelet kittlar något i min hjärna.

I din roll som coach – hur mycket styr du spelarna?

– Det där är en liten konflikt. När man är coach och har kommit in i den rollen så är man en ledartyp. Man vill ju kontrollera allting, och det är en utmaning för mig att verkligen ge spelarna kontrollen. Det är ju de som ska vinna matchen.

”Spelarna var marionettdockor”

”Threat” vill undvika att styra spelarna för mycket.

– Jag försöker istället pusha dem i rätt riktning. Men det är klart, om vi är jättedåliga på en bana då kan jag kliva in och säga: ”Nej, grabbar, nu gör vi om allting. Ni måste byta roller och göra så här. Punkt. Nu kör vi!”

Ute på turneringar i arenor står coachen bakom spelarna men kan inte kommunicera med dem under själva spelet. Mikrofonen aktiveras bara när det är time-out.

Sådana är reglerna sedan fyra år tillbaka. Innan dess kunde coachen instruera spelarna hela tiden.

– Det som ofta hände då var att coachen stod och fjärrstyrde spelarna. Det blev en väldigt udda dynamik, ungefär som om spelarna var marionettdockor. Coachen kunde säga till dem exakt hur de skulle röra sig och vad de skulle göra i varje moment. Men den möjligheten har man tagit bort.

Under pandemin är det annorlunda eftersom matcherna spelas på distans.

– Nu skulle jag i princip kunna snacka hela tiden men jag försöker att inte göra det, för så fort det blir riktiga LAN-turneringar igen så kommer jag ju inte att kunna prata. I online-matcher kanske jag säger något varannan minut. Det är inte så att jag styr spelarna, utan mer att jag knuffar dem åt något håll.

En bit kvar mentalt

När Björn Pers kom in som coach för Ninjas in Pyjamas 2016 var målsättningen att skapa världens bästa CS:GO-lag. Nu har NiP en ganska ny uppställning. Två spelare anslöt i år och två ifjol. Fredrik ”REZ” Sterner (kom 2017) är ensam om att ha varit i laget under flera år.

Det senaste året har laget pendlat runt tionde plats på världsrankingen.

– Vi har fortfarande som uttalat mål att bli bäst i världen.

Vilken tid krävs för att ni ska kunna nå dit – och vad fattas?

– Jag skulle säga ett halvår till ett år. Vi har bevisat att potentialen finns där. Med dagens konstellation har vi lyckats slå alla topp-tio-lag som vi har mött. Det viktiga är att vi måste blir mer konsekventa och vinna oftare. Det är en bit kvar, och jag tror att det handlar väldigt mycket om det mentala.

Behöver inte vara ”bästisar”

En nyckel för NiP:s nykomponerade lag är att kunna hantera motgångar och lära sig av dem, enligt Björn ”Threat” Pers.

– Det är tufft för många av de unga spelarna som kommer in. Det är som en barriär för dem att bryta igenom. De har så mycket talang att de har nått den här nivån, men tidigare i deras karriärer har de varit så otroligt bra jämfört med alla andra. Sen kommer hit och ska spela mot de allra bästa i världen. Det blir som att springa in i en betongvägg. Man kommer att förlora mycket i början, och det gäller att lära sig av det.

Hur viktigt är det att lagmedlemmarna trivs med varandra och har kul även vid sidan av?

– Jag tycker det är viktigt att alla fungerar med varandra. Flera i laget är vänner, vissa mer än andra. Det behöver inte alls vara så att man är bästisar. Jag som coach får inte vara bästis med spelarna, det är viktigt. Spelarna ska respektera och lyssna på varandra. Och det ska finns en laganda när vi tränar och kör matcher. Sen på fritiden under turneringar, då är det helt okej att springa iväg och göra saker för sig själv om man vill det.

