VM-ledaren klar för succéprogrammet

Matthias, 26, gillar trav. Han är ingen storspelare men lämnar in ett system lite då och då.

– När jag gör det går jag bara på känsla och har ingen speciell strategi. När jag såg att Visitor startade så bestämde jag mig direkt för att spika honom, det är en häst jag gillar, berättar Matthias.

Hans VM-system innehöll ytterligare tre spikar - Handsome Brad, Grandfather Bill och Global Trust. Det gör att han delar förstaplatsen i totalen med tre andra system som också hade fyra spikar och prickade in alla rätt. Anledningen till att Matthias Filipsson blev etappvinnare var att han hade lämnat in sitt system först.

– Detta var fantastiskt roligt och nu kommer jag att ställa klockan varje lördag så att jag inte missar fortsättningen. Nu är jag med i leken på allvar.

Drygt 27 000 personer registrerade sig för starten i landets mest prestigefyllda tippartävling där det förutom all ära som står på spel handlar om mycket pengar. Vinnaren tar hem hela 250 000 kronor och för varje etapp erhåller vinnaren 10 000 kronor. Och det finns fortfarande möjligheter att jaga en plats i finalen. Både genom grundserien eftersom det där räknas bort en omgång och som etappvinnare.

På torsdag får vi höra Matthias dela med sig av sina tankar och idéer inför kommande etapp i programmet Hans G:s VM-studio, tillsammans med experterna Julia Björklund och Jonas Noreen, här på Expressen.se.

Det är inte för sent att anmäla sig till VM i V75 där etappvinnarna går direkt till final.